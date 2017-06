'William Levy no era para mí', asegura Jacky Bracamontes

De nueva cuenta habla sobre su relación con el actor cubano

CIUDAD DE MÉXICO (08/JUN/2017).- Jacqueline Bracamontes sabía, desde un principio, que el actor William Levy no era para ella.

Eso fue lo que dijo la actriz y conductora en una reciente entrevista para el programa "Suelta la Sopa".

A Bracamontes le preguntaron de nueva cuenta sobre su relación con el actor cubano, con quien compartió créditos en "Sortilegio".

"Soy una mujer profamilia", declaró Bracamontes, quien dijo que en ese momento accedió a salir con Levy porque él le dijo que estaba separado.

"¿A quién no le gusta el muchacho? Está guapo", añadió.

Bracamontes, sin embargo, dijo que "definitivamente no era una persona para mí, y creo que lo tuve claro desde el principio. Me llevo muy bien con él, lo quiero muchísimo, es un tipazo, pero no era para mí".

Acerca de las escenas sensuales que realizó con Levy, Bracamontes dijo que no lo volvería a hacer, porque ya es una mujer casada.

El pasado abril se supo que Bracamontes y Levy habían salido hace años, pues ella lo reveló en su libro de memorias.