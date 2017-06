Tócate una de... ¡El auge de los cóvers!

El poder de experimentar la música de tu artista favorito es posible gracias a las bandas que retoman su repertorio; esto se vivirá en el Festival de Rock Clásico

GUADALAJARA, JALISCO (08/JUN/2017).- Hay artistas que jamás podremos escuchar en concierto: retirados, han fallecido, o que simplemente no incluyen a México en sus giras. Pero la emoción que provocan sus canciones no disminuye, y poder experimentarla en vivo es posible gracias a los músicos que interpretan sus temas en versiones. Tributos o cóvers, la cartelera de conciertos con bandas que retoman el repertorio un grupo clásico ha crecido en los últimos años, sea de agrupaciones locales o de grupos que visitan la ciudad.

Un ejemplo de ello es el Festival de Rock Clásico, que realizará pronto su quinta edición. Héctor Contreras, de los organizadores, habló sobre la iniciativa que tuvieron al comenzar: “Nos basamos en lo que quiere escuchar la gente, de acuerdo a lo que el público pide es lo que buscamos”. Además, este tipo de música tiene un amplio rango en su público: “Entre la gente que busca estos eventos hay desde 15, 16 años hasta 60 o más”. Por ello el festival coincide con el Día del Padre, pues se busca un evento que sea familiar: “Es muy padre, se juntan varias generaciones”, agregó Contreras. En el festival de este 2017 estarán homenajeados Doors (con el grupo DoF), Guns N’ Roses (The Appetites) y Led Zeppelin (Black Dog).

Más allá de ese repertorio frecuente que se escucha en el radio con los clásicos del rock, en la ciudad hay otros grupos de cóvers con propuestas frescas, aunque retomen música de otras épocas. Sweet Martini es un grupo conformado por chicas. Su tecladista, Paty Moya, comentó sobre los orígenes del proyecto: “No queríamos hacer lo mismo los grupos convencionales de cóvers. Seleccionamos repertorio que pocos grupos hacen: rockabilly, algunas cosas de los sesenta… no es parte de un concepto típico. Quisimos explotar el hecho de ser todas chicas, algo muy femenino y padre es el concepto del pinup: seguimos esa línea con la indumentaria, para redondear más el concepto”.

Al momento de montar el grupo, un reto fue apegarse a que fueran sólo mujeres: “Desgraciadamente encontrar a una chica que domine muy bien el instrumento es difícil, todavía no hay muchas. Yo soy pianista clásica, de conservatorio y sí hay muchas mujeres violinistas, cellistas, cantantes. Pero en el ámbito de rock es un poco más complicado encontrar”.

Antes de Sweet Martini, Pina Mora (baterista) y Paty estuvieron en una banda de música original, Momo. Con ambas experiencias, la pianista afirmó: “Sí es más sencillo vender un grupo de cóvers, desgraciadamente. La diferencia es que el proyecto original se presenta: un grupo de cóvers se vende. Algunos festivales en Guadalajara prácticamente no pagan a un grupo local: te invitan para presentar el proyecto y te conozcan. Con un grupo de cóvers la gente específicamente nos contratan”. Una problemática que Paty ve es algunos bares cuyos dueños no se preocupan por la calidad: “Les interesa tener algo sonando, sin fijarse si suena mal”.

Al compartir su experiencia, Monica Moaxis (guitarrista de Las Morganas) coincidió en la dificultad para encontrar una vocalista. Sobre el repertorio, agregó: “Al principio integramos los cóvers de las canciones que nos gustaban: empezamos a tocar en bares, donde piden siempre las mismas rolas, casi siempre los mismos artistas y canciones. Nos opusimos a eso de manera rotunda: si nos piden de Metallica no tocamos la que todas traen, o sí metemos a Rage Against the Machine, grupo que nadie toca”. Armar un “setlist” así les funciona para presentar una propuesta diferente: “Es darle la vuelta a estar escuchando siempre lo mismo en los bares”. Con tres años de existencia, Las Morganas tocaron regularmente durante un año en el bar Pulp.

Para Gisela Sánchez, conductora de Modular y vocalista de Eva Lumbre, comentó el fenómeno de músicos que por un lado tienen su proyecto con música original al mismo tiempo que forman parte de grupos que interpretan composiciones de otros: “Tienen sus proyectos que saben que de esos no siempre pueden comer: pero se convierte en la solución para los músicos profesionales”.

TOMA NOTA

Quinto Festival de Rock Clásico

Este festival dedicado al rock clásico se ha convertido en una tradición cercano al Día del Padre. Se llevará a cabo el 18 de junio a las 18:00 horas en el Teatro Diana. Participan:

SWEET MARTINI

Suelen presentarse una vez al mes en Andares y en Plaza del Sol, y en los casinos Winland y Casino Majestic.

LAS MORGANAS

Suelen presentarse los sábados en el Barba Negra al mediodía y Porter por la noche.

SODA STEREO

La desaparición de Gustavo Cerati caló hondo en la música: fans de su carrera en solitario y de Soda Stereo quedaron en el desamparo musical. Desde Argentina, al escenario del Diana llega Daniel Sais con el espectáculo Soda Eterno. 24 de junio (21:00 horas).

Por su parte, el Cirque du Soleil ya estrenó en el sur del continente Sép7imo Día–No Descansaré, un show que llegará a Jalisco el noviembre próximo.

PINK FLOYD

El sonido progresivo de Pink Floyd es un favorito de los melómanos. En el Teatro Diana se presentará The Pink Floyd Show. World Tribute Concert, un homenaje que incluye la parafernalia visual y tecnológica que el grupo usaba. 22 de julio (21:00 horas).

En la Casa Liceo (Liceo 176) también se replicarán los sonidos psicodélicos de Pink Floyd, con The Dooms. 1 de julio (20:00 horas).

LA MÚSICA DE MILES DAVIS Y GIL EVANS

Gil Cervantes dirigirá el ensamble que homenajeará una de las colaboraciones más icónicas del jazz, con la trompetista Lina Allemano como solista en el Teatro Diana. 27 de julio (20:30 horas).

THE IRON MAIDENS

Originarias de California, este quinteto de metaleras Iron Maidens vuelve al C3 Stage para ofrecer su versión del grupo británico Iron Maiden. 17 de agosto (21:00 horas).