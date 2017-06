Rihanna defiende sus curvas

Las figuras de la farándula ya no se quedan calladas ante las críticas contra su figura y ahora alzan la voz, ya sea usando el ingenio o incluso el sentido del humor si es necesario

ESTADOS UNIDOS (08/JUN/2017).- Algunas estrellas han demostrado tener una piel más dura que el diamante, especialmente cuando se trata de esquivar los ataques que todos los días nacen de las redes sociales. Y es que el uso de este tipo de páginas de internet han permitido a famosas tener un contacto más directo con sus seguidores, pero también ha significado que sean objeto de críticas por parte de la llamada “prensa rosa”. Diversas celebridades enfrentan en semanas recientes comentarios muy duros por su peso, pero no se han quedado calladas y han respondido de diversas maneras.

Una de las defensas más brillantes ante los ataques los ha expuesto recientemente Rihanna, cantante que tomó con humor los señalamientos por sus kilos de más y respondió con un meme que fue celebrado por sus críticos y fanáticos, gracias al ingenio del que hizo gala.

Los “dictadores de la balanza” se han dedicado a perseguir y acusar a Rihanna por ganar peso, pero la cantante isleña no se muestra preocupada ante los señalamientos, que se agudizaron luego de desfilar en la alfombra roja de Cannes. La respuesta de la intérprete de temas como “Pon de Replay” y “Umbrella” llegó a través del ciberespacio. Decidió responder a través de Instagram, donde subió un collage con el antes y el después del rapero Gucci Mane, quien en 2007 tenía una prominente barriga y en 2017 se dejó ver mucho más fornido. Para Rihanna, el cambio que demostró el rapero es tanto inspirador como digno de presumir, pues el talento no está peleado con el peso.

Desde la publicación del meme, la crítica ha decidido silenciar sus palabras hirientes hacia Rihanna. Pero lo cierto es que la cantante nacida en Barbados no es la única que ha ganado algunos kilos recientemente en el mundo de la farándula.

Epidemia de kilos

Otra que se encuentra recientemente en el ojo del huracán es Adamari López. La conductora fue criticada por una fotografía en traje de baño que publicó recientemente. Ante los comentarios negativos, ella respondió que su valor como mujer no tiene nada qué ver con el hecho de estar gorda o flaca.

A la actriz Ariadne Díaz también le dijeron que se veía subida de peso y contestó en su perfil de redes sociales que a “esa gente que se dedica a decir que si estamos gordas, flacas, feas, bonitas, tontas o lo que de verdad, por fa, pónganse a hacer algo de su vida para no estar tan ocupadas en vidas que ni saben, ni conocen. Yo comparto fotos de mi vida, familia y trabajo para la gente que me quiere o le gusta mi trabajo, los demás me dan igual y lo que es más, me sobran”.

Gabourey Sidibe, famosa por la cinta “Precious”, respondió con ironía a quienes la criticaron por el vestido que portó en los Globos de Oro 2014.

“Para esa gente que está haciendo comentarios malvados sobre mis fotografías en el Globo de Oro, quiero que sepan que definitivamente estuve llorando por ellos en el jet privado que me llevaba rumbo a mi trabajo de ensueño”.

Ni siquiera tener un cuerpo de infarto garantiza librarse de las burlas, y si no, que le pregunten a Danna Paola, quien enfrentó críticas recientemente por sus piernas y por el atuendo que lució en los premios MTV MIAW. “El bullying cibernético hoy en día está muy heavy así que solamente ámense tal y como sean, basta de estereotipos, basta de comparaciones. Todos somos seres humanos, todos somos hermosos”, comentó.

CON HUMOR

No es embarazo, es un bistec

La prensa rosa de Estados Unidos señaló recientemente que Halle Berry estaba embarazada, pero la actriz dio una de las respuestas más ingeniosas para negarlo. Ella asegura que “lo que ocurre es que comí bien. ¿Acaso una chica ya no puede comerse un bistec y papas fritas sin que piense todo mundo que está embarazada?