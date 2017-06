Director subastará su Palma de Oro para pagar su próximo proyecto

Abdellatif Kechiche también venderá varias propiedades y cuadros que usó en 'La vida de Adele'

GUADALAJARA, JALISCO (07/JUN/2017).- La película francesa "La vida de Adéle" fue el tema de conversación en 2013 por su explícito contenido sexual y el aplauso crítico que consiguió. Pero si usted creía que su director, Abdellatif Kechiche, tiene todo resuelto después de aquel éxito, está equivocado: acaba de anunciar que subastará la Palma de Oro que ganó en el Festival de Cannes para financiar su próximo proyecto.

No nada más es un problema de lo caro que es el cine: el director decidió a última hora que su cinta "Mektoub is Mektoub" debe ser convertida en dos películas. Eso ya implicó que no llegara a tiempo al Festival de Cannes de 2017, que las productoras que lo financian le negaran recursos extra y que el banco le negara mayores créditos.

El director franco-tunecino, ganador también de los premios César y del Gran Premio del Jurado del Festival de Venecia, también subastará otras propiedades, como varios cuadros que utilizó durante la famosa "Adéle". Y los medios que informan sobre la medida desesperada de Kechiche señalan que, además, no dará a conocer cuánto dinero necesita.

"Mektoub is Mektoub" se convertirá en dos películas, ambas orientadas a adaptar la novela de François Bégaudeau "La blessure, la vraie"; la primera se llamará "Les dés sont jetés" y "Pray for Jack".