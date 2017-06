Afilan sus dientes con nueva 'tiburona'

Patricia Armendáriz se une al tanque en la nueva temporada de 'Shark Tank México'

GUADALAJARA, JALISCO (07/JUN/2017).- Cinco de los mejores y más implacables empresarios de México: Arturo Elías Ayub, Director de Fundación Telmex; Carlos Bremer, Presidente del consejo de value grupo financiero; Jorge Vergara, fundador de Grupo Omnilife y Rodrigo Herrera Aspra, Director general de Genomma Lab regresan a la segunda temporada de “Shark Tank México” y en esta ocasión se les une una experimentada “tiburona”: Patricia Armendáriz fundadora y directora de Financiera Sustentable. En entrevista, los tiburones hablan de negocios, de política, entre otros temas.

—En un contexto donde hay todo tipo de propuestas de negocios, ¿cuál es el nicho más rentable en la actualidad?

—Patricia: Sin duda, el que genera mercado interno.

—¿Con cuál de sus compañeros “Tiburones” les gustaría emprender un negocio y de qué sería?

—Patricia: Con Carlos haría un proyecto de responsabilidad social; con Rodrigo todo lo que sea salud, lo que tenga que ver con el cuidado del cuerpo, igual con Jorge; y con Arturo, todo lo que sea distribución de retail.

—Pensando en la temporada pasada, ¿cuál fue el principal error que cometieron los emprendedores por el cual no lograron atraer su atención ni su dinero?

—Rodrigo: Hay varios y uno es la visión a corto plazo: alguien que quiere hacer dinero rápido sin tener un plan a largo plazo, sin pensar en crecer, en generar empleos, en tener una cultura que pueda transformar una industria en ese momento estoy fuera.

—Carlos: El programa requiere que no puedas bajar precios de evaluación, entonces está muy complicado porque al que se le pasa la mano en lo que pretende, el que no tiene una cotización correcta te deja afuera. Y es triste, porque no te deja espacio para negociar con él.

—¿Cuál ha sido la peor crisis empresarial que han vivido y cómo la resolvieron?

—Patricia: A Carlos y a mí nos tocó la crisis bancaria del 94, creíamos que el país se iba a morir. Yo empecé en 1976 y me han tocado las crisis de 1980, la de 1982… Pero la de 1994 fue terrible; estamos hablando de que fortunas de 100 años se fueron al caño y la del 2008 fue muy severa, porque se cayó no tanto México, sino el resto del mundo… Entonces, ¿cómo sales de eso? Necesitas tener faces de arreglo en tus negocios y aprovechar la oportunidad de que otros están más amolados que tú… Es nadar en un río que viene a contra corriente.

—Rodrigo: Para salir de una crisis tienes que reinventarte rápidamente, ver analizar y reinventarte.

—México atraviesa un periodo complicado con Estados Unidos, su principal socio comercial, ¿qué hacer para no depender de él?

—Patricia: Es importante ver hacia adentro y hacia Oriente; no ser cortos y pensar que Estados Unidos es nuestro principal mercado. Es importante ver lo que está haciendo China y aplicarlo… Ellos están desarrollando mercados alrededor.

—En un escenario hipotético: si a cada uno de ustedes los llaman para renegociar el Tratado de Libre Comercio con Donald Trump, ¿cuál sería la primera frase o idea que le dirían?

—Rodrigo: Ganar, ganar.

—Patricia: Debemos enfocarnos en los servicios. Desde un inicio no hubo una actitud de iguales, pues la actitud de Estados Unidos siempre fue de ‘yo soy el imperio’; así que es necesario demostrarles que somos tan fuertes como ellos.

—Carlos: Yo mantendría una postura muy firme, yo no cedería ni un paso.

—Se acercan las elecciones presidenciales en México, ¿qué sugerencia le harían al gobierno en turno para mejorar la economía?

—Carlos: Deben entender que tener emprendedores fuertes, siempre impulsará al país.

—Patricia: Hubo un presidente que tuvo el valor y la osadía de retar la continuidad, y decir ‘que se abra la democracia’ y con ello sentó un punto importante en el país; ese fue Ernesto Zedillo. En este momento mi aspiración máxima sería que nuestro presidente tuviera un reto de la continuidad y le diera paso a la persona más honesta que lo pueda suceder, para generar otra vez un quiebre en el país y en su democracia como lo hizo en su momento Zedillo.

—Rodrigo: Ellos tienen una gran responsabilidad con los emprendedores, pues son quienes finalmente pagan los impuestos y generan empleos; entonces, enfocarse en esa parte es fundamental independientemente de los tiempos políticos. Debemos tener un espíritu emprendedor, porque los mexicanos somos los más ingeniosos, creativos, mejores anfitriones… Debemos creer en el país e invertir en él, independientemente de los tiempos políticos.