C-Kan a la conquista del reggae

El rapero tapatío presenta 'Días de sol', su más reciente producción

GUADALAJARA, JALISCO (07/JUN/2017).- No hay género que escape de la lírica de José Luis Maldonado “C-Kan”, el rapero tapatío que ha decidido explorar de lleno el ritmo y prosa del reggae en compañía de Pipo Ti, cantautor español con quien presenta “Días de sol”, su más reciente producción con la que ya gana terreno en el top del Billboard Latino en las categorías de Reggae y Latin Rhythm.

Tras dos años de trabajar en la producción del álbum, C-Kan y Pipo Ti destacan que colaboraciones previas como “Aparece” y “Viajando en una nube de humo” abrieron el camino para crear un diálogo entre el rap del tapatío y el reggae del español y que ahora da por resultado “De qué me sirve”, el primer corte del disco que incluye duetos con Sporty Loco, Alika, Fyhbwoy y Toledo, entre otros.

“Son dos géneros que siempre han ido de la mano. Siempre he dicho que el rap no está peleado con ningún género, he rapeado con bases de mariachi, banda, salsa, merengue y ahora por qué no hacerlo con reguee. La idea es que los coros y la melodía fueran reggae para yo poder rapear estas pistas”.

Será el 30 de julio cuando Pipo Ti y C-Kan compartirán escenario en Guadalajara con un espectáculo renovado que apuesta por una decena de músicos en vivo alternando con DJ set, una propuesta que extenderá la gira por Madrid y Los Ángeles.

C-Kan y Pipo presentarán “Días de sol” el próximo 30 de julio en BMLS Showcenter (en Ávila Camacho y Enrique Díaz de León). ¿Te interesa asistir? Más información y venta de boletos en facebook.com/cangrisstore.