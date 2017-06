El negocio de la nostalgia

La falta de nuevas propuestas más el gusto por revivir el pasado son los dos ingredientes ideales para el éxito del que disfrutan los reencuentros musicales

GUADALAJARA, JALISCO (06/JUN/2017).- La música es una experiencia que nutre los sentidos, pero también es un negocio, y pese a que el panorama de la industria musical está en una faceta de transformación: ahora la oferta y la demanda están en el streaming, son los conciertos los que le han dado al sector un respiro para seguir viviendo de la música, y en el caso de México, los reencuentros y las alianzas musicales están marcando una pauta en la generación de ganancias.

Si bien las reuniones de grupos o uniones entre solistas no son un tema nuevo en el mercado: el concepto se ha revitalizado; si no, que le pregunten a Ari Boroboy, quien a través de Bobo Producciones logró reunir a OV7, en 2010; luego, hizo gira con Kabah y ahora tiene el “90’s Pop Tour”. También juntó a JNS y está detrás de proyectos como Caló y “Par de Reinas”, la gira en conjunto entre Ana Bárbara y Edith Márquez.

Otra empresa que recurrió al mercado de la nostalgia es Ocesa Seitrack, la cual tiene la gira “Únete a la fiesta”. Además, recientemente se anunció otro reencuentro con Timbiriche. Hugo Mejuto tiene “GranDiosas”: reunió a divas de los ochenta. Y está en Estados Unidos el tour “Versus” con Alejandra Guzmán y Gloria Trevi. Ellas, incluso, están trabajando en canciones inéditas las cuales han ido presentando.

Cuesta subir la cuesta

En este panorama también aparecen Arturo Velasco, Toño Mauri y un grupo de socios que están lanzando el reencuentro de la primera generación de “La Academia”: 12 de los ex alumnos harán una gira de conciertos comenzando en el Auditorio Nacional el próximo 24 de agosto. Yahir y Nadia no son parte, el primero declinó la invitación por otros proyectos y la segunda, aseguran los organizadores, nunca respondió al llamado. Pero Myriam, Víctor, Toñita, María Inés, Estrella, Raúl, José Antonio, Laura, Wendolee, Miguel Ángel, Héctor y Alejandro, dieron el sí y están entusiasmados con este reencuentro.

“Además de que está de moda la nostalgia, éste es un ingrediente que en las taquillas vende boletos. A la gente le gusta revivir, sentir y acordarse de muchos momentos de su vida y esto es gracias a la música, así que esto da una oportunidad increíble. Con la ‘Primera Generación’ (nombre de la gira y concepto) han pasado 15 años y todos están en una condición física increíble; además, cada uno tiene una voz fuera de serie. Entonces, será un proyecto que dentro de los reencuentros que están habiendo, va a llamar mucho la atención”, comparte en entrevista Arturo Velasco.

El productor decidió tomar este proyecto de “Primera Generación”, basándose en el éxito que alcanzó durante su lanzamiento; de hecho, hicieron seis fechas en el Auditorio Nacional, y ahí se hizo la final que ganó Myriam. Aunado a ello, realizaron una giraron por toda la República Mexicana, Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

“En este negocio no sabes quién va a vender y quién no, pero hay como un instinto y dentro de ese olfato, vimos todas las cualidades para que sea un éxito y creo que no nos equivocamos. Hoy una ventaja es que tampoco hay una oferta de muchos artistas nuevos, y los que se lanzan llevan tiempo para crear un repertorio. Aquí el formato es que te permite hacer un show donde la gente participa a través de los covers, así que lo que va a suceder en el Auditorio Nacional será un gran karaoke”.

Arturo adelanta que en la gira de “Primera Generación”, Guadalajara está contemplada y lo más seguro es que sea el Auditorio Telmex, la plaza a la que llegarán.

Muchas sorpresas

Laura Caro y María Inés Guerra, ambas integrantes de la gira y ex académicas, adelantaron en entrevista que durante los conciertos habrá música en vivo y nuevas canciones; de hecho, “Inseparables” es el tema oficial que da pie a la gira. Javier Calderón está detrás de la producción, y ya se grabó el video que en breve será lanzado en plataformas digitales. Está latente también la idea de grabar un CD+DVD en vivo.

“Este proyecto ya tenía un par de meses que lo veníamos platicando. No podíamos decir nada y la verdad es que yo me moría por hacerlo. Estoy contenta, porque es volverme a encontrar con amigos, más allá de ser un reencuentro musical; salimos de ‘La Academia’, muchos crecimos ahí. Está bien padre, volver a estar con ellos, es como si el tiempo no pasara”, dice Laura.

Por su parte, la tapatía María Inés, también aplaude la pluralidad de las televisoras, pues las dos más importantes de México –Televisa y TV Azteca– los han estado cubriendo, aún y cuando todos ya son artistas independientes. “Estamos muy contentos, ha sido el reencuentro una bomba de adrenalina, de mucha confianza, ganas de que esto sea todo un éxito”.

Myriam, a 15 años de retrospectiva

La primera generación de “La Academia” cumple 15 años, y el concepto no puede entenderse sin una de sus protagonistas, Myriam, la primera ganadora de este concepto, y quien tampoco la ha tenido fácil en su crecimiento profesional, pero que sigue avanzando contra la corriente. La regiomontana hace tres lustros se ganó el corazón de la gente a través de “la camarita” y ahora ella y sus compañeros le devuelven el agradecimiento a la audiencia con estos conciertos.

“Estoy impresionada con la positiva e inmediata respuesta de parte de la gente. Esta es una celebración preparada para toda la audiencia que hizo posible lo que es esta primera generación y que serán parte de la celebración de estos 15 años. El Auditorio Nacional fue el escenario que nos vio nacer, ahí me coronaron como ganadora; fue donde se hizo realidad un sueño y ahora con esta gira esperamos que se sumen muchos auditorios más”.

Dar el sí para Myriam fue sencillo. “Es algo que nos debíamos nosotros y le debíamos a la gente. Este reencuentro se intentó hacer a los 10 años y por una u otra cosa no se concretó, pero todo se acomoda en el justo momento, cuando las cosas se tienen que dar. Hay gente que cree en nosotros, que cree en el proyecto y quienes son los que nos están apoyando”. Destaca Myriam que hacer esta gira no los priva de seguir con sus proyectos de manera particular, cada quien sigue enfocado en su carrera musical, en su caso, se presentará en concierto el 24 de junio en Ensenada, Baja California.

¿Cómo recibe los reencuentros Guadalajara?

El Auditorio Telmex es el foro donde la mayoría de los reencuentros y alianza de cantantes se han presentado, “90’s Pop Tour” fue un éxito y a “Únete a la fiesta” le pudo haber ido mejor, pero cómo responde el público tapatío a estas propuestas, Karla Zapata, directora de programación del Telmex, señala: “Es un fenómeno curioso lo que sucede con estos ejemplos más recientes –pero que ya tiene varios años que sucede– no todos los proyectos son exitosos. Pero los que sí, es porque la gente que era fan de esos grupos o solistas y que ahora suman fuerzas, cuando eran más jóvenes, muchos no tuvieron la oportunidad de verlos en vivo y ahora ya cuentan con un ingreso fijo, y tienen la oportunidad de invertir en un boleto y pasarse un momento de remembranza”.

Karla recuerda que la primera vez que vino el reencuentro de Backstreet Boys no les fue bien en taquilla, pero la segunda vez sí les fue excelente… Pero, ¿en qué radica que unos espectáculos sean más afortunados que otros? -“No creo que exista una fórmula exacta para que un proyecto de esos sea o no exitoso, lo puedes atribuir, si eres un poco más crítico, a si son importantes los temas que se eligen para presentar en el concierto, elementos de producción o qué tan dinámicos son los shows”.

Destaca que en general no sólo los tapatíos responden bien a estos shows, en otras ciudades pasa lo mismo, “por eso cada día surgen más proyectos de este tipo. En el ámbito musical aunque surjan nuevos artistas, la verdad es que trascienden pocos, pues la gente se enfada de lo mismo. Nosotros hemos tenido aquí tres o cuatro veces a artistas que a pesar de ser internacionales, a la primera y a la segunda les va bien, pero a la tercera ya no tanto”.