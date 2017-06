Así recuerda Jorge Zarza a Ana Winocur

'Era una periodista lista, aguda y testaruda' dijo el conductor

CIUDAD DE MÉXICO (05/JUN/2017).- "Ana Winocur era una periodista lista, aguda, testaruda y alguna vez tuvimos diferencias pero nunca me faltó al respeto", recuerda Jorge Zarza ahora que su colega ha muerto víctima de pancreatitis.

Zarza y Winocur compartieron 25 años al aire como periodistas y conductores en TV Azteca. "La conocí desde antes de que fuera famosa", cuenta él.

Por esa cercanía es que ahora Zarza recuerda con humor el incidente que sucedió durante uno de sus noticiarios y que en YouTube se ha hecho famoso: Winocur, pensando que su micrófono está apagado, suelta un "Y sí, eres un pendejo".

"Se me achaca a mí", dice Zarza, divertido. "Y ahora lo tomo como una anécdota que nunca me interesó aclarar y ahora ya ni caso tiene porque Anita ya se fue pero la verdad es que ella se refería a la nota que acababa de pasar, no a mí".

El video que circula en YouTube, en efecto, aparece editado y sólo se ve el fragmento en el que Winocur presenta la siguiente nota y se escucha su grosería.

"Parece que me lo dice a mí pero la verdad es que ella nunca me faltó al respeto y yo nunca le falté al respeto".

Juntos, Zarza y Winocur condujeron "Hechos Sábado", "Hechos Meridiano" y "Hechos de la Mañana". Fueron más de dos décadas en que la gente los vio compartir pantalla y quizá por ello, cuenta Zarza, a la muerte de Ana (ocurrida esta mañana y luego de haberse retirado de la televisión desde hace casi un lustro) "mi teléfono y mi Twitter se ha llenado de pésames, como si fuera yo de la familia".

Jorge lo agradece pero, explica, son manifestaciones de cariño que pasará a la familia Winocur.