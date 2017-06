Aterrizan en una 'Galaxia tropical'

Los Rumberos de Massachusetts regresan con un sonido reinventado en su nuevo disco

GUADALAJARA, JALISCO (05/JUN/2017).- Hay una regla que es clave para seguir enamorados del escenario y hambrientos de gloria, una que se resume en una poderosa palabra: “Reinventarse”. Y eso es algo que Los Rumberos de Massachusetts asimilaron al momento en el que comenzaron a trabajar en su segundo disco. Entendieron que reinventarse no implicaba derrumbar todo lo construido, sino hacerlo más fuerte. Que no debían tener miedo a explorar otros caminos y que el nombre del grupo no tenía por qué convertirse en una loza para irse siempre por un mismo género.

Con la mente clara y las emociones dispuestas, Los Rumberos decidieron romper con los moldes y las fórmulas que los habían dado a conocer para comenzar desde cero. ¿El resultado? “Galaxia tropical”, una placa sexy, divertida y donde juegan con nuevos sonidos, aunque sin perder la esencia que los dio a conocer.

El material más reciente creado por el trío compuesto por Luis Miguel “Lito” de la Isla, Ángel Cespedes y Paul Setchovich muestra con un sonido mucho más trabajado y amplio. Para el conjunto, era clave regresar a los escenarios con melodías frescas. “Con el primer disco estábamos más cerrados con la idea de rumba y nada más que rumba, un poco por el nombre del grupo y porque eso era lo que la gente esperaba, o al menos eso pensábamos. Ahora, con ‘Galaxia tropical’ vamos con toques más variados, nos abrimos, experimentamos más, sin miedo”, explica “Lito”, durante una visita que hizo el conjunto a las instalaciones de este medio.

El grupo presentará en Guadalajara su nueva placa el próximo 28 de julio, con el C3 Stage como escenario.

Veranean con la rumba

La canción con la que los Rumberos decidieron presentar su disco más reciente es “Ninguna”, melodía que fue elegida como sencillo “porque era la canción más avanzada de todo el material, pero también es la más ‘pop’. La letra es impactante y emotiva, y eso se nota en cómo la gente la ha recibido. Creemos que refleja bien el espíritu de ‘Galaxia tropical’, con letras más trabajadas y pensadas que la placa anterior”.

Algunas canciones que se incluyen en este proyecto ya tenían rato acompañando a la banda, pero fue apenas con este disco que las grabaron, como “Conchita” o “María Teresa”. “Teníamos mucho tiempo de tocarlas, pero apenas las grabamos”.

¿A dónde quieren llegar con este disco? No se ponen límites. Para ellos la reinvención apenas comienza.