Daniel Arenas apuesta por el realismo

El actor se presenta esta noche en la pantalla con la novela 'Mi marido tiene familia'

GUADALAJARA, JALISCO (05/JUN/2017).- Aunque el melodrama clásico de las telenovelas es su mayor pasión, para el colombiano Daniel Arenas es importante que este formato evolucione a una interpretación más orgánica y realista con personajes capaces de lograr una conexión inmediata con el espectador.

Con esta idea es como el histrión llega a un protagónico más en Televisa con “Mi marido tiene familia”, producción que se estrena hoy a las 20:30 horas bajo la batuta de Juan Osorio y en la que el colombiano da vida a “Robert Cooper”, un peculiar médico que hará énfasis en la prevención de accidentes en niños, a la par que lucha por descubrir su pasado familiar sin imaginar los tragos amargos que el amor le tiene deparado.

“Juan Osorio es un excelente líder, que sabe lo que hace, que le apasiona y eso te lo transmite, te lo enseña, todos los días aprendo algo de este señor. Soy una persona que todo el tiempo pregunta, que cuestiona, a Juan siempre le pregunto y él me guía, me convence. Ahora que veo el producto final sé que Osorio sabe lo que hace y eso es importante como actor, tener a un líder”.

Tras participar en exitosas telenovelas en su natal Colombia como “Los Reyes”, “La sucursal del cielo” y “Doña Bella”, se integró a las producciones mexicanas a partir de “Teresa” en 2010 bajo la dirección de José Alberto Castro y compartiendo protagonismo con Angelique Boyer y Sebastián Rulli, y desde entonces el colombiano se sumó a proyectos estelares como actor principal en “Amorcito corazón”, “Corazón indomable”, “La gata” y “Despertar contigo”.

“En cada proyecto siento nervios, el día que no haya es porque esto me dejó de gustar. Siempre estoy a la expectativa de todo, sé que las historias de Juan Osorio siempre son gigantescas, no solo es una línea principal, son muchas”.

Inmerso en el drama

Pese a que la comedia y el romance serán elementos indispensables en “Mi marido tiene familia”, Daniel Arenas puntualiza que su papel como el doctor “Robert Cooper” es un personaje que ofrecerá distintos matices pero desde un carácter más sombrío y nostálgico, un reto que rompe por completo con el clásico galán que siempre soluciona cualquier adversidad.

“Este personaje tiene esposa, trabajo, hace lo que le encanta, ayuda niños que se han quemado, no le hace falta nada pero tiene una interrogante sobre su pasado que nunca ha resuelto y eso lo lleva a los conflictos, a tener dudas y tristezas. Como actor es muy chévere interpretar personajes así, no lo de siempre con la pareja a la que alguien la separa, que hay alguien malo de por medio, ahora es por las circunstancias”.

Añade que estos clichés que rompe Juan Osorio con sus protagonistas sitúa a los intérpretes a lograr actuaciones más naturales como si se tratara de la vida real, con acontecimientos que le pueden pasar a cualquier familia.

“El público se merece que nosotros como actores nos replanteemos muchas cosas, que ahora seamos más reales, creíbles, desde la actuación, las historias, en todo. Todos los días lucho por eso, en ocasiones las circunstancias de grabación te hacen tener una reacción no tan orgánica, tenemos que parar eso, que esto sea más natural, yo también soy público y queremos que las telenovelas mexicanas estén al nivel”.

Olivia Bucio hará sufrir a los protagonistas

En entrevista con esta sección, Olivia Bucio nos cuenta sobre su personaje, “Catalina Rivera”, y su experiencia detrás de cámaras: “El papel que yo hago, soy la mama de Zuria, lo cual me encanta porque tenemos un montón de conflictos porque dentro de la historia ella tiene dos hermanos hombres, y yo, la madre, le doy prioridad a ellos. La típica familia donde la madre ordena que los hombres no hagan nada mientras las mujeres los atienden, esto todavía existe, desgraciadamente. Entonces habrá muchísimas personas como público que se identificarán con estos personajes que estamos planteando”.

La actriz adelanta que “habrán varias cosas que harán que me cataloguen como villana, lo tengo claro. La relación con mi hija no es nada buena y con mis hijos es demasiada buena, mi papel puede chocar un poquito… Le quita todo el dinero a su hijo para dárselo a su hombres machos”.

Olivia destaca la participación de una de las actrices más representativas del cine mexicano, Silvia Pinal: “Tiene un personaje primordial dentro de la historia, muy fuerte con un peso muy padre”.

Otro factor que alegró la participación de Bucio en esta telenovela fue su reencuentro con Héctor Bonilla, con quien realizó su primera comedia musical en 1975, y para este último trabajo fungió como su director.