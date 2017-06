Enrique Iglesias trae experiencia tridimensional a fans

Pitbull participará por tercer vez en su gira 'Tour Live'

CIUDAD DE MÉXICO (04/JUN/2017).- El cantante español Enrique Iglesias habló en Miami, Florida, de la nueva experiencia tridimensional que trae para sus fans en vivo con su gira "Tour Live", en la que por tercera vez invita a su colega Pitbull a compartir esta gira, además de la sensación que siente de estar sobre los escenarios y tener cerca a su público.

Sobre su nuevo tour comentó que al estar sobre el escenario siente como si subiera a una gigante nave espacial, por lo cual además diseña rampas y plataformas para estar más cerca de su público al cual disfruta totalmente.

Asimismo, indicó que a nivel de producción junto con su banda diseña nuevas entradas y salidas a los temas "para hacer el show más rico musicalmente.

El encuentro con Chicago fue estupendo. Siempre da un poco de nervios el primer show, pero una vez termina el primer ya no hay vuelta atrás hasta que terminamos la gira".

La nueva gira lleva como nombre "#EnriqueIglesiasPitbullLive es pura adrenalina". Enrique y Mr. 305 si saben cumplir las expectativas de sus audiencias de costa a costa.

"Creo que se van complacidos y ese es nuestro mayor regalo. Que logren llegar y por tres horas olvidarse de los problemas y situaciones que nos preocupan a todos. La música es una manera mágica de conectar con los fans", destacó Enrique.

El intérprete de temas como "Tonight", "I Like It", "Cuando me enamoro" o "Bailando" comentó sentirse feliz con el apoyo de sus fans a "Súbeme la radio" que por estas fechas rebasó las 80 millones de "downloads", considerado por los críticos como el tema del verano.

Respecto a la participación de Pitbul agregó. "Mr. 305 es mi hermano y desde que lo invité a mi gira en 2012 se ha convertido ya como en una tradición que nos hace felices a todos. Tenemos muchas cosas en común, sobretodo admiración mutua a nivel personal y profesional".

Hay que señalar que Iglesias arrancó su nueva gira por Estados Unidos con un lleno total en Chicago donde recibió a los medios locales para agradecerle su apoyo y contarles de esta nueva experiencia tridimensional que trae para sus fans en vivo, se informa en un comunicado.