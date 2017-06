Los mejores momentos de ‘One Love Manchester’

El conicerto organizado por Ariana Grande contó con grandes invitados

CIUDAD DE MÉXICO (04/JUN/2017).- El concierto "One Love Manchester", organizado por Ariana Grande, en el estadio de criquet Old Trafford de Manchester contó con grandes invitados y varios momentos destacados.

El show duró tres horas y fue transmitido vía YouTube.

Estos fueron los 10 episodios más memorables del concierto:

1. La minireunión de Robbie Williams con Take That. Él se dio a conocer en ese grupo y la banda lo presentó a su llegada a "One Love Manchester". Robbie modificó su tema "Strong" para cantar "Manchester, we're strong".

2. La aparición de Ariana Grande. Cantó las canciones "Be Alright" y "Break Free", así como su número con Black Eyed Peas para "Where is The Love?".





3. Ariana Grande con un coro infantil. Uno de los momentos más emotivos fue cuando interpretaron el tema "My Everything".





4. Cuando el público coreó el tema "Side to Side". "Desde el fondo de mi corazón, los quiero mucho… este es el amor que necesitamos ahora. Les agradezco por venir", dijo Ariana antes de interpretar ese tema, que fue uno de los más coreados.

5. Katy Perry y su mensaje de amor. "Gracias Ariana, por tu fuerza y valor. El amor vence al miedo y el amor vence al odio y este amor que eligen me da fuerza", dijo la cantante, quien invitó al público a tocarse los unos a los otros y decirse "te amor".





6. Justin Bieber al borde de las lágrimas. Fue el más coreado de la noche e interpretó dos temas: "Love Yourself" y "Cold Water". Su discurso sobre el bien conmovió al público y él estuvo a punto de llorar.





7. "Dont look back in anger´". Las lágrimas aparecieron en decenas de rostros cuando sonó este tema de Oasis, pero interpretado por Coldplay.





8. La presencia de Liam Gallagher en el escenario y su interpretación de "Live Forever" acompañado por Chris Martin, de Coldplay.

9. Ariana Grande acompañada por los invitados al concierto e interpretando el tema "One Last Time".



10. Las lágrimas de Ariana al finalizar el concierto y después de interpretar el tema "Somewhere over the rainbow".