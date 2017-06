Robbie Williams y Take That, en 'One Love Manchester'

Ha iniciado el concierto organizado por Ariana Grande en honor a las víctimas del atentado terrorista

CIUDAD DE MÉXICO (04/JUN/2017).- El concierto "One Love Manchester", organizado por Ariana Grande en honor a las víctimas del atentado terrorista, abrió con la presencia de Marcus Mumford, Take That y Robbie Williams.

El estadio de criquet Old Trafford de la ciudad de Manchester, Inglaterra, fue el escenario elegido para realizar la tarde-noche de este domingo el show.

Mumford interpretó el tema "Timshel".

A Mumford lo siguió el grupo Take That, que ofreció a los fans temas como "You can have it all", "Giants" y "Rule The World".

Hacia el final de su participación llamaron al escenario a Robbie Williams, quien inició su carrera en esa agrupación.

Williams interpretó el tema que modificó en honor a la ciudad, "Manchester, we're strong", en lugar de su canción "Strong".

En el show, además de Grande, se presentarán, entre otros: Katy Perry, Justin Bieber, Pharrell Williams, Miley Cyrus y Coldplay.

Un ataque terrorista, al final de un concierto de Ariana Grande el pasado 22 mayo, dejó 22 personas muertas.