Jennifer Lopez comparte video sin gota de maquillaje

La cantante subió a Instagram los instantes previos al inicio de su show

CIUDAD DE MÉXICO (03/JUN/2017).- Jennifer Lopez compartió un íntimo momento con sus seguidores en Instagram, pues subió los instantes previos al inicio de su show.

A través de un video, la cantante se mostró completamente al natural, sin maquillaje ni extensiones, cero glamour, como suelen ser los momentos antes de comiencen sus shows.

"Así son las cosas antes del show. Ni peinado, ni maquillaje, nada. Preparándome mentalmente para darles todo lo que tengo", dijo la intérprete de temas como "Ain't Your Mama" y "Get Right".

No es la primera ocasión que la puertorriqueña se muestra al natural, lo ha hecho en otras ocasiones dentro de su auto, pero con gafas.

Lopez se encuentra en pleno romance con el ex beisbolista Alex Rodríguez, la pareja ya ha compartido momentos juntos en redes sociales.