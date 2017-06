'Orange is the new black' promete temporada intensa

Llega todo el poder del 'Spanish Harlem'

GUADALAJARA, JALISCO (03/JUN/2017).- Buenas noticias, las actrices Dascha Polanco y Selenis Leyva prometen que la quinta temporada de la serie “Orange Is The New Black” será “la más intensa” hasta el momento. Los nuevos episodios se podrán ver a partir del 9 de junio.

Con una trama que transcurre en apenas tres días, compartieron que “habrá pelea y explosiones a causa de una corrupción que se desmorona en la (cárcel) Litchfield”.

Leyva señaló en entrevista que el llamado “Spanish Harlem”, el sector latino de la prisión, ahora tendrá más peso; aunque aclaró que “el personaje principal de esta temporada será la prisión”.

Por su parte, Polanco adelantó que se revelarán “muchas verdades” porque las prisioneras “ya han aprendido demasiado” de un sistema corrupto que, para dos de las latinas más conocidas de la televisión, tiene relación con la realidad estadounidense, con un gobierno que trata de “dividir” y un pueblo que se debe “unir”.

Cabe señalar que los guionistas decidieron dejar a los espectadores con la miel en los labios en la última escena de la pasada temporada, con un final cargado de suspenso y millones de seguidores de todo el mundo con un año de espera por delante.

Pero no son solo los seguidores los que tuvieron que aguardar por tanto tiempo, ya que las actrices son las primeras que se tuvieron que morder la lengua más de lo normal para guardar un secreto que quieren comentar con el mundo cuanto antes: “¡Estoy loca que ya salga para poder desahogarme!”, bromeó Leyva, de 45 años.

Con éxito en ascenso

“Orange Is The New Black” triunfó desde su estreno y acumuló diversas nominaciones a los Emmy y a los Globos de Oro, aunque de ellos tan solo se ha hecho con uno de los Emmys, a Mejor Actriz Invitada, para la estadounidense Uzo Aduba.



“Orange Is The New Black” se ganó un lugar en la parrilla de Netflix y es la más veterana junto a “House of Cards”, que también estrenó su quinta temporada el pasado 30 de mayo.

Ambas producciones fueron pioneras del actual modelo de Netflix y su éxito contribuyó a que la plataforma pudiera apostar por series originales como “Stranger Things” o “Narcos”; así como por películas como “Beasts of No Nation” y el oscarizado documental “White Helmets”.

¿De qué se trata la serie?

Piper Chapman es una joven de Connecticut que lleva una vida personal y laboral estable. Sin embargo, un delito del pasado relacionado con el contrabando de drogas, la obliga a entrar voluntariamente a prisión para no ser juzgada. Su condena la pagará en una prisión de mujeres ubicada en Litchfield, Nueva York. La serie se basa en los hechos reales que le acontecieron a Piper Kerman, autora del best-seller autobiográfico “Orange Is the New Black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres”.