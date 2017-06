E! transmitirá en vivo ‘One Love Manchester’

El concierto benéfico que dará Ariana Grande será el domingo 4 de junio

GUADALAJARA, JALISCO (02/JUN/2017).- Luego del atentado terrorista que cobró una veintena de vidas y más de 50 heridos al terminar el show de Ariana Grande en Manchester, la cantante decidió organizar un nuevo concierto para ayudar a las víctimas. Por ello, E! Latinoamérica es la señal que llevará a la audiencia latinoamericana el concierto benéfico que estará ofreciendo la intérprete de "Into you" en Inglaterra llamado "One Love Manchester".

A la joven estrella musical Ariana Grande, se le sumarán otros grandes artistas, incluyendo: Justin Bieber, Coldplay, Miley Cyrus, Niall Horan, Katy Perry, Take That, Usher, y Pharrell Williams, entre otros. El domingo 4 de junio a las 15:00 pm en transmisión diferida se podrá ver a través de la pantalla de E! Latinoamérica, y en transmisión en vivo a través de la página oficial de la señal www.eonlinelatino.com y de Facebook (Facebook.com/Eonlinelatino) a partir de la 13:00 horas.