'Visitante' defiende lo suyo

Eduardo Cabra, director musical de Calle 13, lanzará un disco como solista en septiembre

GUADALAJARA, JALISCO (02/JUN/2017).- Estar frente los micrófonos durante el clímax musical de Calle 13 nunca ha figurado como una prioridad para Eduardo Cabra “Visitante”, el productor y músico puertorriqueño que ahora planifica un proyecto personal en el que revelará cómo sus creaciones se escuchan bajo su propia voz.

Aunque las colaboraciones con artistas latinos y mexicanos están confirmarse, Eduardo Cabra reveló que septiembre es la fecha que tiene idealizada para comenzar a dar muestras de su primer trabajo como solista, después de más de una década de estar enfocándose más en la parte compositora y de producción.

“El año pasado produje siete discos, estoy en un momento creativo importante como productor, regreso a Puerto Rico a terminar mi próximo proyecto ‘Trending Tropics’ en el que ya está Vicente García, pero no hay cantante ni baterista”.

Eduardo Cabra destaca que si bien su propuesta personal romperá un poco a lo que tiene acostumbrado a los fans de Calle 13, sí reinará su sentido como productor en el que se exhibirá la evolución que ha tenido como creativo debajo del escenario.

“Lo fundamental en mi producción es que mantengo comunicación, creo que cada vez estoy definiendo un método que es la base de mi trabajo y con los artistas que colaboro. Se crea un trabajo en equipo, desde hace años quería estar en la producción de lleno, conocer nuevas propuestas. Mi proyecto lo estoy cuadrando, quiero llegar al balance de tener mi propuesta propia y poder subir al escenario a defenderla pero también seguir en otras producciones”.

¿Y el reggaetón?

Aunque los ritmos urbanos han sido clave para convertirse en el productor latino en tener más de 21 nominaciones al Grammy Latino de la mano de Calle 13, Eduardo Cabra, considera en los últimos años las propuestas sonoras como el reggaetón han perdido su versatilidad y apostado por un contenido lírico repetitivo.

“La música se critica en dependencia de los gustos de cada persona. Yo trabajo con la música que considero es chévere. La música es un medio de expresión artístico, se puede criticar o gustar muy fácilmente. Ahora todo el mundo es crítico”.

Durante su primer encuentro con la Feria Internacional de la Música (FIM) de Guadalajara, Eduardo Cabra reflexionó sobre el rumbo que él podría darle a géneros más comerciales como el reggaetón actual, puntualizando que él no considera que esta corriente sea mala para la industria o el público.

“Rítmicamente me gusta el reggaetón, pero dejó de ser un género y se convirtió en una propuesta en una sola manera de hacer los videos, de escribir las letras, de su estructura armónica, siempre resuelven de la misma forma, el tono. Esa combinación de cosas quizá no me emocionan tanto, pero hay cosas dentro del reggaetón que se pueden trabajar y dar resultados nítidos”.