Sofía Niño de Rivera llama 'hipócrita' a Martha Debayle

A través de su Facebook, la 'standupera' da detalles de un incidente que tuvo con la conductora

CIUDAD DE MÉXICO (01/JUN/2017).- La "standupera" Sofía Niño de Rivera reveló un incidente que vivió con la conductora Martha Debayle, a quien llamó "hipócrita" y la acusó de censurar una entrevista que le realizó.

En su cuenta de Facebook, Niño de Rivera realizó una transmisión en vivo donde ofreció detalles del incidente.

Primero explicó que antes había publicado en la misma red un video relacionado con el Día Mundial Sin Tabaco y que recibió algunas críticas, pero sólo deseaba mostrar su posición.

Después narró que tiene un proyecto junto a su prima Saskia -quien está embarazada-, para apoyar a mujeres en la cárcel y que tienen hijos.

Ambas acudieron a W Radio, donde transmite su programa Martha Debayle, para hablar de "Reinserta", el nombre de su proyecto.

Niño de Rivera dijo que cuando llegaron al programa a grabar la entrevista, Debayle estaba muy enojada por un problema con su hija y les comentó "no vayan a tener hijos, son una pesadilla".

La "standupera" señaló que le sorprendió el comentario, pues Debayle tiene una revista de bebés.

"Yo le dije 'qué mala onda, ya es demasiado tarde porque mi prima ya está embarazada'. Se voltea (Debayle) y le dice 'qué hueva que vayas a tener un hijo'".

Según el relato de Sofía, al empezar la entrevista Martha comenzó a fumar sin preguntarles si les incomodaba y sin tener en cuenta el embarazo de Saskia, pero ellas no dijeron nada pues les interesaba mucho dar a conocer lo relacionado con "Reinserta".

Niño de Rivera reveló que ayer las llamó la productora del programa de Debayle para avisarles que no se transmitiría la entrevista porque ella (Sofía) publicó un video en Facebook hablando de una conductora que fumaba en cabina y las habían multado.

"Criticas a alguien y te censura… es una persona que no vio más allá de ella, no vio que esa entrevista era importante. Vale madres si eso ayuda al país o no", añadió Niño de Rivera quien señaló que la actitud de Debayle fue como de "me criticaron por fumar, se van a la mierda".