Julión Álvarez no descarta la idea de una bioserie

CIUDAD DE MÉXICO (01/JUN/2017).- El cantante Julión Álvarez ofreció una conferencia de prensa para presentar su más reciente producción discográfica "Ni Diablo Ni Santo". En el evento, el artista fue cuestionado sobre este material, cómo ha lidiado con la crítica e, incluso, la idea de que se realice una bioserie inspirada en su vida.

"Realmente no tenemos la idea de hacer algo, no sé si sea el momento para hacerlo o en qué momento tendríamos que hacerlo. No nos hemos sentado a una propuesta formal, todo lo que ayude a sumar con gusto lo haremos. ¿Quién me gustaría que interpretara mi papel? William Levy", dijo bromeando respecto a la idea de quién sería ideal para interpretarlo en la pantalla chica.

El cantante chiapaneco fue interrogado sobre su comentario sobre los trapeadores que hiciera hace tiempo, a lo que expresó con una sonrisa: "La cuestión del chisme...ya no quiero mencionar ni siquiera el aparato ese. Les soy sincero, en un principio lo tomé como que no pasa nada, yo no me sentía culpable ni nada de nada, después ya se hizo como una bola de nieve y sí me llego a dar temor de lo que llegara a suceder, a comentarse, a poder afectar la carrera, gracias a Dios no pasó nada. ¡Ya no los quiero ver! Somos muy afortunados en estos 10 años con los que estamos festejando está producción, han sido muchos los logros y estamos muy agradecidos".

Respecto a "Ni Diablo Ni Santo" comentó sentirse agradecido con su público por las muestras de cariño así como que espera que sus fans disfruten de cada uno de la temas. Después del evento el artista comió con los presentes y se tomó el tiempo para todo aquel que le solicitará una selfie.