Renace como un ave fénix

La actriz María de la Fuente vuelve a la pantalla con la serie de televisión 'La piloto'

GUADALAJARA, JALISCO (01/JUN/2017).- María de la Fuente descubrió dos cosas trascendentales en los últimos años. Primero, el valor de tomarse un respiro para oxigenar su mente y alma con nuevas emociones. Segundo, que actuar es una pasión que la va a acompañar en todo momento.

La actriz se había tomado un tiempo fuera de los escenarios para dedicarse a su familia y a sí misma. Algunos llamaron a eso “retiro”, pero para María, fue una pausa necesaria para tomar fuerzas, antes de integrarse a su nuevo proyecto, la serie de televisión “La piloto”. Y asegura, en charla con este medio, que su vuelta no pudo ser mejor, de la mano del personaje de “Mónica”.

“Me siento muy afortunada, porque es una producción muy bien realizada, que se arriesga. Además de que tengo un personaje que me permite salir de la zona de confort”, agrega.

María eligió una producción de calidad, pero también un papel desafiante. “Mónica” es una piloto dura, cuyas emociones parecen estar sepultadas bajo un rostro de acero. “Es me atrajo de ella al principio, esa diferencia que tiene conmigo”.

“Poco a poco he ido construyendo un lazo con Mónica, que parece ser una mujer con corazón de piedra, fría, pero no es así. Lo que va a ir contando la historia son las circunstancias que llevaron a mi papel a ser como es, y cómo no debemos dejarnos ir por la primera impresión”.

La serie se emite de lunes a viernes en punto de las 21:30 horas a través de la señal de Las Estrellas.

¿Qué le depara el futuro a su personaje? María de la Fuente asegura que los espectadores tendrán que descubrirlo. Y sobre cómo se siente de regreso en la profesión que tanto ama, lo define con las palabras que le salen del corazón, enmarcadas con una bella sonrisa: “Como un ave fénix. Como volver a volar”.

Amor de altos vuelos

“Yolanda” (Livia Brito) es la protagonista de “La piloto”, una mujer joven que va descubriendo hasta dónde es capaz de llegar con tal de lograr su gran sueño: ser piloto de aviación.

Pero su vida ha estado manchada por la tragedia. El asesinato de su padre la marca, lo que le da el impulso necesario para cumplir su meta. Su primer contacto con el mundo de la aviación es ser azafata, luchando contra los múltiples obstáculos que le impone el competir en un ambiente totalmente masculino.

Es en ese camino que “Yolanda” conoce a “John” (Arap Bethke), piloto experimentado y jefe de una organización de tráfico aéreo, quien le enseña a pilotear avionetas y de quien se enamora. Pero las cosas se complican cuando aparece en su camino un agente de la DEA, cayendo así en un triángulo amoroso que la colocará en medio de un candente conflicto.