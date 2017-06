Sandoval se aferra al pop

El cantautor reconoce que aplazó el lanzamiento de su nueva placa ante la saturación de reggaetón que hay en el mercado

GUADALAJARA, JALISCO (01/JUN/2017).- Mario Sandoval ha estado aplazando el lanzamiento de su disco solista —titulado “7/11”— no por capricho, sino porque no quiere que el álbum pase desapercibido en medio de la saturación que vive el medio artístico con el género del reggaetón, de hecho, su siguiente paso es presentar un sencillo rítmico más por obligación que por gusto.

El cantautor considera que este proyecto discográfico ha sido tan trabajado y cuidado que necesita un gancho para que el público volteé a escuchar su propuesta, y la mejor manera de hacerlo es subirse al tren de lo urbano, pero apostará por hacer una cumbia renovada, muy al estilo de lo que presentó Luis Fonsi con “Despacito”.

“El disco lo terminé el año pasado —en mayo, de hecho— no lo he podido sacar, porque hacerlo ahorita es muy riesgoso, ahorita estamos saturados de música urbana y mi disco es pop, es un álbum que si lo lanzo puede ser osado, no es que tienda a fracasar, hay mucha gente que seguro está esperando una propuesta como la mía, que está harta de tanto reggaetón, pero es que sí se trata del mejor disco que he hecho en mi vida como para sacarlo en el peor momento”.

Nada contra el reggaetón

Sandoval afirma que sus palabras no se deben de tomar como si estuviera en contra del género y los músicos y cantantes que lo promueven, de lo que sí está contrariado es de la sobredemanda que hay con el estilo y que eso en determinado momento ocasionará el hartazgo de la audiencia.

“Tengo que pensar con la cabeza y saber que me tengo que meter a nadar con los tiburones. El reggaetón no tiene dos ni tres años, surgió desde Panamá con ‘El General’. Y cuando entró ‘La Gasolina’ hace 15 años fue como un placer culposo para este país, luego llegaron ‘El Taxi’ y el ‘Picky y se les abrieron la puerta a los reggaetoneros y al suceder eso se estancó no sólo el pop también la balada, el rock… lo que tú quieras”.

Subraya que él es de la idea de que la música se divide en géneros y no en artistas. “La música es como una fiesta, y bienvenidos todos, hay estilos como el tribal —que a unos les gustaba y a otros no— mientras no te afectara y se sumara, estaba bien, pero el urbano se coló a la fiesta y quiere golpear a todos. No es culpa de los reggaetoneros, yo los admiro, cada quien tiene la forma de hacer sus cosas, pero creo que es demasiado. Entonces, voy a tener que hacer una canción así, lo hago obligado, tampoco nada es a fuerza, pero es que tengo el mejor disco de mi vida y me da miedo tirarlo a la basura”.

Sandoval se reunió con un productor colombiano para realizar una cumbia moderna, “ahí si jaló, me encanta la cumbia y la salsa, no estoy peleado con las raíces latinas, me dieron una canción que es un hit, que me gustó, que está bien para tenerla de anzuelo y que las nuevas generaciones que no conocían ni Lu, ni Sandoval, me busquen, me agreguen a un playlist y enamorarlos con otras canciones que escucharon a raíz de ese tema que será el siguiente sencillo”.

Grandes colaboraciones

Cuando Sandoval dice que “7/11” se trata de un buen disco, no miente, en el álbum le dieron toda la libertad de elegir la línea musical, de hacerlo como él siempre había querido, incluye un dueto con Cristian Castro y detrás de la producción hay gente como Gustavo Borner, ganador del Grammy, también Nicholai “Nick” Baxter, graduado de Berklee College of Music y ganador del Grammy Americano en tres ocasiones; además de su más reciente participación como ingeniero de la cinta “La La Land”.

Ahora mismo Sandoval se encuentra promocionando su sencillo “No me voy a ningún lado”, firmó con la agencia Infinity de la familia Fernández para hacer una gira de conciertos, una en solitario con su banda que se compone de cinco chicas y otra que planea hacer en conjunto con Alex Ubago para rescatar el romanticismo. También adelanta que Alejandro Fernández le acaba de grabar uno de sus temas para la reedición de su disco “Rompiendo Fronteras”.