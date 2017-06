Bruno Mars viene en camino

El intérprete llegará el próximo 5 de febrero al Estadio Chivas con su gira The 25K Magic World Tour

GUADALAJARA, JALISCO (01/JUN/2017).- Hace tiempo que Bruno Mars es el “Rey Midas” de la música pop. Lo quieren los escenarios más grandes, se lo pelean por que vaya a las entregas de premios y las ciudades buscan un hueco en su agenda para ser parte de su tour mundial. ¿Las razones detrás de su fama? Quizá la formula pasa por su capacidad para interpretar con el alma canciones que tocan el corazón. También se puede considerar el hecho de que su música tiene el poder de anidarse en la mente de los espectadores. A eso se suma una condición física espectacular para desplegar coreografías en escena y finalmente… una sonrisa “matona”, con la que pone a sus pies a miles de seguidoras.

Todos estos elementos —y una que otra sorpresa— serán los que el cantante nacido en Hawaii traiga a Guadalajara el próximo 5 de febrero, como parte del The 24K Magic World Tour. El escenario elegido por el intérprete de “Show me” y “Uptown funk” es el Estadio Chivas, en una gira que incluirá también paradas en Ciudad de México (Foro Sol) y Monterrey (Estadio Universitario).

Los boletos para el concierto saldrán a la venta el próximo 10 de junio, a través del sistema Ticketmaster, mientras que para los tarjetahabientes del banco Citibanamex habrá una preventa los días 8 y 9 de ese mismo mes.

El show contará con Nick Jonas y la intérprete Bebe Rexha como teloneros.

Del Paraíso al estrellato

Dueño de un carisma y magnetismo peculiares, Bruno Mars es capaz de inyectar en su música ritmos que van del rock and roll al blues, pasando por el hip-hop y el soul sin perder su esencia. Y es que el cantante nació con un ADN lleno de música… y un toque latino.

El nombre real de Bruno es Peter Gene Hernández. Su papá es puertorriqueño y su madre filipina. Desde pequeño estuvo familiarizado con la música, pues su papá es percusionista y en su familia había guitarristas, cantantes y bateristas, por lo que Mars tuvo muy claro lo que quería hacer con su vida.

En el 2003 y con 17 años cumplidos, Bruno abandonó el paradisiaco Hawaii para comenzar una carrera musical en Los Ángeles. Con todo el talento y ansia de triunfo que tenía corriendo por las venas, el camino no fue sencillo para el cantante, quien debió ser paciente y adquirir nuevas herramientas (por ejemplo, sabía tocar instrumentos, pero no componer).

En 2010 el cantante lanzó “Better if you don’t undertand” y demostró que los años de preparación valieron la pena. Además de tocar y cantar a un gran nivel, Bruno presumía desde ese entonces de un magnetismo casi sobrenatural sobre escena. Cada espectáculo que ofrece, al margen de la gran producción que tiene, siempre se ve eclipsado por la sonrisa y presencia del hawaiiano.

Ese “encanto” lo ha llevado a montar tres giras. Las primeras dos por Estados Unidos y ahora la gigantesca “24k Magic World Tour”, que será su primer gira mundial y que empezó en marzo pasado y terminará hasta 2018.

EL SECRETO

¿Por qué Bruno?

El nombre artístico del músico es fruto de un apodo que su padre le puso cuando tenía dos años. El pequeño Peter, a ojos de su progenitor, se parecía al luchador Bruno Sammartino, una leyenda del cuadrilátero cuya carrera duró de 1959 a 1987.

La canción que lo llevó a la gloria

Aunque ya era una celebridad, el lanzamiento de “Uptown funk” (2014) convirtió a Bruno Mars en una Superestrella. El tema (que fue una colaboración para el disco “Uptown Special” de Mark Ronson) pasó 14 semanas como en número uno en la lista de Billboard y ganó el Grammy a grabación del año. El sencillo vendió más de 12 millones de copias y se reprodujo, hasta el año pasado, más de dos mil millones de veces en las plataformas digitales.

Ante el éxito, Mars reconoció en entrevista con Rolling Stone que se llegó a sentir “abrumado” por la buena respuesta que obtuvo la canción. “Puede llegar a paralizar un poco, me comencé a preguntar si lo que hiciera después gustaría de igual manera o lo tocarían tanto en radio. Pero ahora no importa, solamente se trata de hacer música y no tomarlo tan enserio”.