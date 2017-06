Orquesta alemana estrenará obra ‘Beyond’ en muro fronterizo

Como parte de las actividades del concierto '¡Derriben ese muro!' en Tijuana

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA (31/MAY/2017).- La obra “Beyond”, de Wieland Reismann, será parte del repertorio que la Orquesta Sinfónica de Dresde, Alemania tocará este sábado durante el concierto “¡Derriben ese muro!”, una actividad prevista sólo del lado mexicano.

Con toda oportunidad, los organizadores del concierto habían solicitado los permisos para hacer el concierto, junto con otros artistas de diversas partes del mundo, en los dos lados de la frontera, pero no fueron autorizados.

Por esa razón, la Orquesta Sinfónica de Dresde y sus invitados llevarán a cabo la actividad en el Faro de Playas de Tijuana, en donde además de las obras tradicionales, para este evento harán la presentación de la obra "Beyond".

De acuerdo con el programa difundido por los organizadores, esta obra de estreno será el marco ideal para que quienes asistan al festival se involucren de manera activa, haciendo del muro y sus barras, instrumentos de percusión para acompañar a la orquesta.

El repertorio que inicialmente se dio a conocer incluye el tema de Gloria Estefan “Tres Gotas de Agua Bendita”; de Juan Formell y Los Van Van, “Yo no lo temo a la vida”; y de Gabriel Pérez, “Canción de cuna”.

También el tema de Wieland Reismann, "NN"; de Carlos Santana, “Foo Foo”; y de Harald Thiemann, “The big, the bug, the cricket and the quak”.

De Frank Zappa, tocarán los temas “Eat that Question”, “The Black Page”, “Peaches in Regalia”, “Medley Let's Make the Water Turn Black”, y “G-Spot Tornado”.

De Rolf Zielke los temas “Befiehl du Deine Wege”, “Hornpipe”; y Robert Zollitsch “Schwarzer Mond”.

Los artistas invitados serán la Sinfónica Juvenil de Tijuana, Tijuana No!, Sara Curruchichm, Coral MacFarland así como el artista plástico Enrique Chiu, quien ha pintado la valla fronteriza y realizará una pintura en vivo. El concierto está planeado para el próximo sábado 3 de junio.