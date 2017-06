Kate del Castillo anuncia nominados a los premios Platino

Dijo que estos galardones 'tienen el mismo nivel que los Oscar'

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (31/MAY/2017).- La actriz mexicana Kate del Castillo, una de las encargadas de anunciar las nominaciones para la cuarta edición de los Premios Platino, dijo hoy a Efe que estos galardones "tienen el mismo nivel que los Oscar".

"Les doy muchísima importancia a los Platino", indicó la artista en una entrevista con Efe en el hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles (EE.UU.).

"Estos premios tienen el mismo nivel que los Óscar, y apenas estamos empezando. Es una plataforma increíble que nos dan para ver las maravillas del cine iberoamericano", añadió.

Del Castillo, Miguel Ángel Silvestre, Angie Cepeda y Edward James Olmos fueron los encargados de anunciar las candidaturas de los Premios Platino, cuya ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo el 22 de julio en Madrid.

"Es la única manera que tenemos para juntar a cineastas iberoamericanos: actores, directores, guionistas, directores de fotografía... No nos conocemos entre nosotros, así que esta cita es una maravilla. Si no es por estos premios, no me entero de muchas películas maravillosas que andan rondando por el mundo", agregó.

"Un monstruo viene a verme", de Juan Antonio Bayona, parte como la favorita en la IV edición de los premios Platino con siete nominaciones, entre ellas las de mejor película iberoamericana de ficción y mejor director.

Entre las demás contendientes destacan las cinco candidaturas obtenidas por "Neruda" y las cuatro cosechadas por "Desde allá", "El ciudadano ilustre", "El hombre de las mil caras", "Julieta" y "La delgada línea amarilla".

Las candidatas como mejor película iberoamericana de ficción son "Aquarius" (Brasil), "El ciudadano ilustre", (Argentina-España), "El hombre de las mil caras" (España), "Julieta" (España) y "Neruda" (Chile-Francia-Argentina-EEUU-España).

"El cine es la ventana al mundo", declaró del Castillo.

"El cine -continuó- tiende puentes en vez de levantar muros. Hay que estar orgullosos de nuestras raíces y de nuestras diferentes culturas que, al mismo tiempo, son tan parecidas. Todo esto es puro amor. Puro cine. Puro arte".

Del Castillo se mostró especialmente feliz por la nominación lograda por Angie Cepeda, íntima amiga suya, y también por la de su compatriota Damián Alcázar, a quien calificó como "uno de los mejores actores de México".

La intérprete también habló sobre la segunda temporada de la exitosa serie "La reina del sur", basada en el libro homónimo del escritor español Arturo Pérez Reverte y en donde volverá a encarnar a Teresa Castillo.

"La gente puede esperar un Reverte apasionado", reconoció.

"Es su personaje preferido y lo quiere cuidar mucho, por eso hemos esperado tanto para rodar la segunda temporada. Él ama a Teresa, igual que yo. Se ha hecho parte de mi vida profesional y también personal. Me ha ayudado a reflexionar mucho", indicó.

Además, señaló que espera comenzar a rodar la segunda temporada de "Ingobernable", la serie de Netflix, a partir de octubre o noviembre.

"No creo que sea posible rodar en México todavía, desgraciadamente", confesó la artista, algo que tiene que ver con los problemas surgidos a raíz de su reunión con Joaquín "el Chapo" Guzmán cuando el capo estaba prófugo de la justicia.

"Estoy muy ilusionada. Es una serie que me ha dado mucho y que estuvo conmigo en momentos muy difíciles", subrayó.

Del Castillo fue investigada para saber si recibió fondos del Chapo para su marca de tequila o para el rodaje de una película sobre la vida del narcotraficante. Debido a esas investigaciones, el rodaje de la primera temporada de "Ingobernable" se trasladó a EE.UU.

La segunda temporada, según explicó la actriz, podría rodarse fuera del país.

Aquella cita con Guzmán, que fue aireada en un artículo en la revista Rolling Stone por el actor Sean Penn, fue clave para que las autoridades capturaran al Chapo en enero del año pasado.

"No me arrepiento de nada", recalcó la actriz. "Tal vez debía haber hecho más caso a mi instinto, pero han salido un par de cosas buenas de aquello. Habrá que esperar un par de años para hablar de ellas", finalizó.