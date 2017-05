Son muy 'Amigos' del sonido

Los Amigos Invisibles se preparan para su próxima presentación en el C3 Stage

GUADALAJARA, JALISCO (31/MAY/2017).- No dejarse llevar por las tendencias de consumo de la industria es el plan de trabajo de Los Amigos Invisibles, la agrupación venezolana que sigue apostando por los discos completos y no por el lanzamiento de canciones individuales.

José Rafael “El Catire” Torres, bajista, destaca que Los Amigos Invisibles —que se presentarán este jueves en el C3 Stage— han sabido avanzar en el sendero musical determinando sus propios retos y tiempos y muestra de ello es “Paradise”, su más reciente producción que tras dos años de espera, finalmente se publica con una propuesta más versátil que mezcla el bossa-nova, el funk, euro pop y la electrónica en compañía de su compatriota, el salsero Oscar D’ León, los argentinos de Los Auténticos Decadentes, Sofy Encanto y los mexicanos de Kinky. “Hicimos lo que nosotros llamamos campamentos creativos en Miami, hicimos tres sesiones en un estudio para sacar ideas básicas hasta canciones más completas. Siempre hemos pensado que cuando invitas a un artista a intervenir tu canción, ésta crece a un nivel donde tú por tu cuenta quizá no hubieras podido llegar y eso lo constatamos en este disco”.

“El Catire” señala que en cada disco los venezolanos satisfacen su necesidad de explorar nuevos ritmos, haciendo de la curiosidad su principal eje de trabajo para ofrecer al público contenido que tenga el sello característico de Los Amigos Invisibles pero que a la vez refleje que han salido de su zona de confort.

El bajista destaca que bajo esta idea la agrupación ha decidido no obsesionarse con las tendencias del mercado, ni preocuparse si el público escuchará el disco completo en plataformas digitales como Spotify, por lo que prefieren enfocarse en la dinámica de trabajo que siempre ha funcionado la banda venezolana. “Es muy difícil precisar las tendencias, lo que le funciona a un artista a otro quizá no le va, hay quienes todavía venden discos y otros solamente lo digital. Si te pones a pensar qué te funcionará sólo tendrás dolores de cabeza y frustración, nosotros no tratamos de descifrar, decidimos hacer lo que sabemos hacer que es música con la esperanza que los fans conecten, las formas de consumo depende del público”.

LO BÁSICO

Imperdibles

Los Amigos Invisibles llegan con su música al C3 Stage. El recinto se encuentra en Av. Vallarta 1488.

La presentación está pactada para este 1 de junio en punto de las 20:00 horas.

El precio de los boletos en balcón se encuentra en 700 pesos, mientras que la entrada general se cotiza en 400 pesos. La venta es en las taquillas del recinto. Recuerda no llevar bultos grandes, hebillas de gran tamaño o armas al evento. Espera un concierto lleno de buena vibra y mucha alegría.