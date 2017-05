Integrante de ‘Acapulco Shore’ no culpó a Alan Pulido de agresión

Brenda Zambrano aclaró algunos comentarios sobre el futbolista

CIUDAD DE MÉXICO (30/MAY/2017).- Brenda Zambrano, quien saltó a la fama gracias al programa "Acapulco Shore", aclaró algunos comentarios sobre el futbolista Alan Pulido.

A través de una transmisión en Facebook, Zambrano dijo que ella nunca señaló al jugador de Chivas como responsable de la agresión que sufrió en un "table dance" de Cancún a principios de este mes.

Zambrano explicó que desde el triunfo de las Chivas en el campeonato nacional de futbol circuló información según la cual ella hizo responsable a Pulido de lo que le ocurrió.

"Es falso, yo en ningún momento dije que Alan Pulido fue el causante de lo que me pasó, jamás lo dije. Todo lo demás, hay audios. Yo no dije que Alan Pulido era el causante. Todo eso es falso. Aún no doy con la agresora ni el causante. Lo que dije que es un naco, un mujeriego, pues eso sí es cierto. Para mí, es un naco y un mujeriego. Solamente quería aclarar lo de los golpes que él no fue, no tuvo nada qué ver", detalló.

Por la agresión que sufrió en Cancún, Zambrano tuvo que recibir 33 puntadas en el rostro.