Kathy Griffin se disculpa por foto de Trump ‘decapitado’

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (30/MAY/2017) .- Kathy Griffin dijo que fue demasiado lejos cuando apareció el martes en un breve video sosteniendo sostiene una cabeza decapitada y ensangrentada con la apariencia del presidente Donald Trump.

La comediante publicó un video en el que se disculpa por la imagen tomada de otro video, y dijo que era "demasiado perturbadora" y no era divertida.

El primer video muestra a una imperturbable Griffin levantando lentamente la cabeza ensangrentada. Originalmente describió el proyecto con el fotógrafo Tyler Shields como una "manifestación pseudoartística" de burla al comandante en jefe.

Griffin dice en su video de disculpa que solicitó al fotógrafo que retirara las imágenes y pide a sus admiradores que la perdonen. Griffin dice que cometió un error, que fue demasiado lejos y que se equivocó.

Los publicistas de Griffin y Shields no respondieron las solicitudes de comentario de The Associated Press.