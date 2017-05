Nervosa: metal femenino desde Brasil

El trío de thrash metal tocará este 2 de junio en el C3 Stage

GUADALAJARA, JALISCO (30/MAY/2017).- Sin duda alguna Sepultura es la máxima referencia en Brasil si de bandas de metal hablamos, sin embargo, una de las agrupaciones que ha destacado en últimos años en el país de cono sur gracias a su thrash metal a la 'vieja escuela' es Nervosa, trío conformado por mujeres, presentes este 2 de junio en el C3 Stage.

El grupo conformado por Fernanda Lira, bajo y voz; Luana Dametto, batería, y Prika Amaral, en la guitarra y voz, comenzó a labrar su camino en 2010 en la ciudad de Saó Paulo y por el estilo, tanto de música como de género, se enfrentaron a adversidades y muchas críticas negativas, no obstante ya cuentan con un Ep 'Time of Death' (2012) y dos discos de estudio; Agony (2014) y Victim of Yourself (2016)

Como buena banda thrash, su letras se giran en torno a los problemas sociales de Brasil como la corrupción y la política rodeado de atmósferas evolutivas propias de bandas como Slayer, Nuclear Assault, Obituary, Destruction y por supuesto Sepultura.

A pesar de su corta carrera, Nervosa ha pisado el escenario de los mejores y más grandes festivales de Brasil y actualmente se encuentran en una gira por México que las llevará a presentarse en las ciudades de Querétaro, Aguascalientes, León, Torreón, Saltillo, Ciudad de México, Merida, Monterrey, Sonora y Puebla.

La presentación de Nervosa en Guadaajara se dá en el marco del festival Sisters of Rock en el que también estarán Exentria de Tepatitlán, Caligatum, Devorgam, Naurum y Damballa.

C3 Stage (Avenida Vallarta 1448)

20 horas

www.superboletos.com

Preventa $300

Día del evento $400

Mayores de edad

EL INFORMADOR / HÉCTOR NAVARRO