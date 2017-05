Aracely Arámbula no quiere aparecer en serie de Luis Miguel

Señaló que tampoco la ha buscado la producción del programa

CIUDAD DE MÉXICO (30/MAY/2017).- La actriz Aracely Arámbula comentó que no desea aparecer en la bioserie sobre Luis Miguel que prepara Netflix.

En una entrevista para el programa "Suelta la Sopa", Aracely señaló que tampoco la ha buscado la producción del programa.

"A mí no me gustaría salir en la serie. Me estoy enfocando en mis compromisos, en mis cosas. A mí nadie me ha hablado de la serie".

Dijo, además, que tampoco tienen autorización para usar su nombre.

"Mi nombre no puede salir porque tendrían que tener la autorización de mi oficina. En algún momento se tocará ese tema pero por ahorita no me interesa hablar de eso".

Arámbula sostuvo un romance con Luis Miguel y es madre de dos hijos del cantante, Miguel y Daniel.

Stephanie Salas, quien tiene una hija de Luis Miguel, tampoco quiere ser parte de la bioserie.

A finales de mayo comentó que tomará cartas en el asunto si se toca su historia con el cantante.