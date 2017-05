Yahir, a sus anchas en su nueva casa

El actor y cantante se siente feliz en su nuevo lugar de trabajo, Televisa; estrenará telenovela bajo la batuta de Juan Osorio

GUADALAJARA, JALISCO (30/MAY/2017).- Poder manejar sus tiempos a su antojo es lo que ha encantado a Yahir de Televisa, su nueva casa artística con la que ahora emprende una nueva era en su carrera no sólo como cantante sino como actor, pues su llegada a la televisora lo sitúa como protagonista de “Mi marido tiene familia”, la más reciente producción de Juan Osorio que se estrenará el próximo 5 de junio en horario estelar nocturno, 20:30 horas.

“Con Televisa tengo un papel protagónico, eso quedó desde el inicio, fue el acuerdo al que se llegó, sigo haciendo conciertos, me da la oportunidad de seguir trabajando en eso, en la actuación trato de hacer mi mejor papel (...) Con la novela llevamos 20 días de ganancia —en rodaje— yo seguiré trabajando los fines de semana, Juan Osorio no trabaja los sábados, yo sigo trabajando entre semana también, me da la oportunidad, tuve un palenque en Sonora en lunes y eso está bien”, comentó en entrevista.

El cantante que estableció una relación laboral por más de una década con TV Azteca, destacó que integrarse a la dinámica de Televisa ha sido de lo más agradable ya que podrá dedicar la mayor parte de su tiempo en la preparación de su próximo material discográfico con el que plantea seguir explotando sus inquietudes como productor musical, faceta que se verá reflejada en la canción principal del melodrama protagonizado también por Zuria Vega y el colombiano Daniel Arenas.

“Estoy feliz con mi personaje, con el proyecto. Creo que Juan Osorio tiene muy claro el rumbo, desde el principio estuvo hablando conmigo de la letra, del ritmo, de todo lo que quería, eso me ayudó para trabajarlo con José Luis de Río Roma y arreglos de Armando Ávila. La llegada a Televisa es positiva, eso me fortalece y me motiva para hacer muchas cosas más, quiero dedicarme más a la música, tocar más la guitarra”.

Yahir detalló que su equipo de trabajo fue el principal vínculo para aceptar la propuesta laboral de Televisa, que inmediatamente ofreció una telenovela bajo la batuta de Juan Osorio para que el ex académico retornara a los melodramas dando vida a “Xavi Galán”, un joven intérprete que anhela la fama a través de su voz.

“Xavi Galán es muy mamila, tiene un ego muy grande, está tocando fondo y no quiere que nadie se dé cuenta, es demasiado rockstar, entiende que lo importante no es la fama o dinero, sino que es hacer lo que uno ama, en ese sentido estamos conectados”.

Replantea sus ritmos

Aunque los adelantos de la canción que Yahir interpreta en “Mi marido tiene familia” muestra al cantante en ritmos más cálidos alejados de su característica balada, destacó que la popularidad de los sonidos urbanos en las tendencias de la industria lo hacen reflexionar sobre los posibles giros que tendrá su proyecto solista.

“La música está cambiando día con día, los tops de la música es reggaeton, lo urbano, necesito sentarme a ver qué haré, yo quiero más música como la que hago, primero necesito dar un paso para dar otro”.

Sin polémicas

Ante los planes de reunir a los participantes de la primera generación de La Academia, Yahir expresó que él no ha sido invitado directamente por sus ex compañeros del reality musical que debutó en 2002 en TV Azteca. Destacó que para él sería complicado sumarse al encuentro por su agenda dividida entre conciertos y el rodaje de la telenovela.

“Mis compañeros nunca me hablaron, sabía que lo estaba organizando, en mi oficina me avisaron, no sé si fue falta de información, no sé si es porque estoy en Televisa o no. Hay muchos planes musicales, siento que ahorita necesito enfocarme mucho en mi disco”.

'Mi marido tiene familia' se instala en Guadalajara

Con una comida mexicana fue recibido ayer el elenco de “Mi marido tiene familia”, la nueva producción de Juan Osorio que desde hace un par de días ha filmado episodios en las instalaciones de la empresa mexicana de calzado, Cklass, en Guadalajara, de la mano principalmente de Daniel Arenas y Zuria Vega, quien dará vida a ‘Julia’, una mujer emprendedora que abogará por el desarrollo profesional del sector femenino.

“Me encanta ver a tantas mujeres trabajadoras, emprendedoras y poder representar a una de ellas de una empresa mexicana, lo estoy haciendo con mucho amor. Juan Osorio encabeza una producción privilegiada”, expresó Zuria Vega en un encuentro con los medios. Durante la comida, Juan Osorio agradeció las facilidades de la empresa para realizar locaciones interiores y exteriores de la historia que se adentrará a temáticas cotidianas como la unión libre en pareja, el desarrollo profesional de la mujer, así como la prevención y atención de quemaduras en niños. Por su parte, Daniel Arenas señaló la versatilidad de personajes, dramas y humor que se desarrollan a lo largo de la historia, además de señalar lo afortunado de pertenecer a Televisa que sigue dando trabajo no solo al talento artístico sino de producción para establecer alianzas con empresas mexicanas que son ejemplo de unidad pese a las dificultades.

Después de que el elenco conformado también por el colombiano Daniel Arenas y la cantante de ópera, Regina Orozco, presentará adelantos de la trama filmada entre la ciudad de México y Oaxaca, Yahir ofreció un pequeño set musical acústico que lo motivó a bajar del escenario para cantar al pie de las mesas del equipo de producción.