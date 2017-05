'Live From E! Latino' cumple 100 programas

La emisión ha logrado traspasar la frontera entre el Internet, la televisión lineal y las interacciones en redes sociales de manera simultánea

GUADALAJARA, JALISCO (29/MAY/2017).- Mañana martes -30 de mayo- el programa pionero de Eonlinelatino.com, 'Live From E! Latino', llegará a su emisión número 100 como el programa que ha logrado traspasar la frontera entre el Internet, la televisión lineal y las interacciones en redes sociales de manera simultánea. Inspirado en un formato original del mismo nombre, la versión latina cuenta ahora con Carla Medina, Juanjo Herrera y Letty Sahagún, como el cuadro de conductores.



Para celebrar el programa 100, el invitado estelar será Pee Wee quien actualmente está promocionando su nuevo disco. 'Live From E! Latino' ya ha tenido grandes invitados como Urban5, Eugenio Derbéz, La Divaza, Fey, Gabriel Ibarzábal, Juapa Zurita y Jessy y Joy.



En el programa se habla de noticias del mundo del espectáculo, la moda y las tendencias, además el público comenta, comparte y viraliza en las redes sociales lo que les gusta y lo que no. La emisión fue diseñada originalmente para un ambiente de internet, pero a mediados del año pasado hizo su innovador crossover al transmitirse, de manera simultánea, en el canal de E! Entertainment Television.



"En el programa tenemos diferencias de opiniones de raíz. Pasar en vivo por toda América Latina es un reto muy grande, antes mi base de fans era sólo de México, ahora Colombia me ve muchísimo, grandes amigos que son", destaca Juanjo, mientras que el reto para Letty ha sido estar al día con toda la información. "Los tres estamos siempre en contacto en redes sociales, antes de hacer el programa hacemos instalive, estamos en Snapchat, no sólo el público consume lo que está en televisión, es una comunicación constante".