Cannes 'pierde' seriedad

'The Square', del sueco Ruben Ostlund, una crítica satírica a la burguesía y el arte contemporáneo se alzó con la Palma de Oro

CANNES, FRANCIA (29/MAY/2017).- El filme “The Square”, del sueco Ruben Ostlund, ganó ayer contra todo pronóstico la Palma de Oro del Festival de Cannes, anunció el presidente del jurado, el español Pedro Almodóvar. Por primera vez en competición, el director de “Snow Therapy” realiza en esta cinta una crítica satírica de la burguesía occidental y del mundo del arte contemporáneo.

Cabe señalar que esta es la primera película sueca en competición oficial en los últimos 17 años; de hecho, se realizó pensando precisamente en su estreno en Cannes. Además, el personaje del director del museo está libremente inspirado en Thierry Frémauz, delegado general del festival.

La elección del filme ganador se llevó a cabo en total discreción y es que para evitar filtraciones, se les privó de su celulares tanto a Almodóvar como al resto del jurado. El lugar donde estuvieron “encerrados” fue en una villa en las alturas de Cannes, cuya ubicación está tan protegida como un secreto de Estado.

En cónclave, los nueve miembros del jurado tuvieron que ponerse de acuerdo sobre el palmarés, formado por siete galardones obligatorios: la Palma de Oro, el gran premio, el premio del jurado, y los premios al mejor director, guion e interpretación masculina y femenina, según el reglamento del Festival.

Fue así que los galardones quedaron distribuidos de la siguiente forma: Palma de Oro: “The Square”, del sueco Ruben Ostlund; Gran Premio: “120 pulsaciones por minuto”, del francés Robin Campillo; Mejor Dirección: la estadounidense Sofia Coppola por “La seducción”; Mejor Guion: el griego Yorgos Lanthimos por “The Killing of a Sacred Deer”; Premio del Jurado: “Loveless”, del ruso Andrei Zvyagintsev; Mejor Actriz: la alemana Diane Kruger, por “In the Fade”; Mejor Actor: el estadounidense Joaquin Phoenix, por “You Were Never Really Here”; Premio especial por el 70º aniversario: la actriz Nicole Kidman; Cámara de Oro: “Jeune Femme”, de la francesa Léonor Serraille y la Palma de Oro al cortometraje: “A Gentle Night”, del chino Qiu Yang.

Sobra señalar que las cintas enviadas por Netflix desde un inicio no tuvieron la oportunidad para aspirar a ninguna de estas estatuillas, toda vez que el presidente del jurado —Almodóvar— desacreditó su participación desde el inicio del certamen al señalar que no pueden competir cintas que no son estrenadas en la pantalla de un cine y sólo se ven en la televisión.

Entre el “mexican dream team” y Michel Franco

La participación este año de la escuadra mexicana en Cannes estuvo dividida entre la fiesta y el triunfo. Y es que mientras Salma Hayek, Guillermo del Toro, Alejandro G. Iñárritu, Michel Franco, Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezki, Gael García y Diego Luna se apoderaron de la alfombra roja, y del mariachi durante la cena de gala por el 70 aniversario de Cannes; por otro lado, Michel Franco acumuló su tercer premio en Cannes, en la sección “Una cierta mirada”, un reconocimiento fuera de la competencia oficial por la Palma de Oro. El triunfo lo obtuvo por su película “Las hijas de Abril”. Cabe señalar que Salma y el resto del “mexican dream team” no compitieron con ningún filme para esta edición, pero fueron invitados a las galas y a posar en la foto de aniversario del certamen de cine más prestigioso del mundo.

TOMA NOTA

Las 10 últimas Palmas de Oro de Cannes

• 2017: “The Square”, de Ruben Ostlund (Suecia)

• 2016: “Yo, Daniel Blake” de Ken Loach (Reino Unido)

• 2015: “Dheepan” de Jacques Audiard (Francia)

• 2014: “Winter sleep” de Nuri Bilge Ceylan (Turquía)

• 2013: “La vida de Adèle” de Abdellatif Kechiche (Francia)

• 2012: “Amor” de Michael Haneke (Austria)

• 2011: “The Tree of Life” (El árbol de la vida) de Terrence Malick (Estados Unidos)

• 2010: “El tío Boonmee que recuerda sus vidas pasadas” de Apichatpong Weerasethakul (Tailandia)

• 2009: “La cinta blanca” de Michael Haneke (Austria)

• 2008: “La clase” de Laurent Cantet (Francia)