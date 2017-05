'The Square' de Ruben Ostlund, Palma de Oro en Cannes

La cinta es una crítica satírica de la burguesía occidental y del arte contemporáneo

CANNES, FRANCIA (28/MAY/2017).- El filme "The Square", del sueco Ruben Ostlund, ganó este domingo contra todo pronóstico la Palma de Oro del Festival de Cannes, anunció el presidente del jurado, el español Pedro Almodóvar.

Por primera vez en competición, el director sueco realiza en esta cinta una crítica satírica de la burguesía occidental y del mundo del arte contemporáneo.

Hace tres años, se alzó con el premio del jurado de la sección paralela 'Una Cierta Mirada' por "Fuerza mayor".

En "The Square", el conservador de un museo de arte contemporáneo prepara una exposición con grandes propósitos, centrada en ensalzar los valores universales, a través de un simple cuadrado trazado en el suelo.

El Gran Premio del certamen fue para la cinta francesa "120 pulsaciones por minuto", de Robin Campillo, una de las favoritas de la crítica. En ella, Campillo rescata una historia que vivió en su propia piel, cuando entró a formar parte de la asociación Act Up, cuyo activismo fue clave para obligar al gobierno de su país a abrir los ojos y afrontar la epidemia del SIDA.

Otra de cinta que encabezaba los pronósticos, el drama familiar ruso "Loveless", de Andrei Zvyagintsev, se llevó el Premio del Jurado.

El galardón a la mejor dirección fue para la estadounidense Sofia Coppola por "La seducción", protagonizada por Nicole Kidman y Colin Farrell.

En el plano interpretativo, el premio masculino fue para el estadounidense Joaquin Phoenix, que da vida a un sicario en "You Were Never Really Here". El femenino recayó en la alemana Diane Kruger por "In the Fade", encarnando a una madre desesperada tras la muerte de su marido y su hijo en un atentado

El listado completo de premios es el siguiente:



Palma de Oro: "The Square", de Ruben Ostlund.

Gran Premio del Jurado: "120 battements par minute", de Robin Campillo.

Premio Especial del 70 Festival de Cannes: Nicole Kidman.

Premio de dirección: Sofia Coppola, por "The Beguiled".

Mejor actriz: Diane Kruger, por "In the Fade".

Mejor actor: Joaquin Phoenix, por "You Were Never Really Here".

Premio del Jurado: "Nelyubov" (Loveless"), de Andrey Zvyagintsev.

Premio de guion "ex aequo": Yorgos Lanthimos, por "The Killing of a Sacred Deer", y Lynne Ramsay, por "You Were Never Really Here".



Palma de Oro al mejor cortometraje: "Xiao cheng er Yue" ("A Gentle Night"), de Qiu Yang.

Mención especial: "Katto" ("The Ceiling"), de Teppo Airaksinen.



Cámara de Oro a la mejor ópera prima: "Jeune Femme", de Léonor Serraille.