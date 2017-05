Ben Affleck hace la voz de Batman de Christian Bale

Affleck lo intenta pero el niño no queda satisfecho, y al actor sólo le queda decirle que Bale "no está disponible".

Affleck lo intenta pero el niño no queda satisfecho, y al actor sólo le queda decirle que Bale no está disponible. TWITTER / @BatmanNewsCom

Watch Ben Affleck do his Batman voice for charity on NBC's Red Nose Day special! (there's even a Christian Bale joke