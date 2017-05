Guadalajara con potencial musical

Gabriel Abaroa, directo de los Grammy Latinos, asistió por primera vez al Festival Internacional de la Música

GUADALAJARA, JALISCO (27/MAYO/17).- Para Gabriel Abaroa, director de los Grammy Latinos, es extraño que Guadalajara nunca haya figurado como una ciudad atractiva para las grandes disqueras internacionales, no porque los artistas estrella de cada compañía no lleguen a la capital tapatía a promoción y conciertos, sino porque no tienen sedes propias en la ciudad.

Durante su visita por primera vez al Festival Internacional de la Música (FIM), Gabriel Abaroa tuvo acercamiento con el público interesado en conocer las transformaciones de la industria musical a nivel global, de cómo una plataforma como los Grammy Latinos sigue figurando como un referente de las tendencias sonoras y descubrimiento de talentos emergentes.

"Guadalajara siempre ha sido una ciudad pujante, que va un paso adelante en cantidad de actividades, lo veo en la arquitectura, diseño urbano, es muy 'trendy' en muchas cosas. Cuando yo veía cómo la FIL se ha convertido en una de las ferias más importantes a nivel mundial en materia de libros me entraba la duda de por qué no sucedía lo mismo en la música, pero desde hace tres años la FIMPRO ha venido pujándolo".

Gabriel Abaroa puntualizó que actualmente Guadalajara se mantiene como un referente con las condiciones adecuadas para generar nuevas propuestas musicales, con el talento suficiente y bases de la industria para convertirse en una ciudad pionera que consolide en un solo punto a la industria musical, desde los músicos, productores, plataformas de difusión y actividades de acercamiento con el público.

"Guadalajara tiene todo un movimiento musical, tiene todo el sentido del mundo que se convierta en la pionera, no solamente por la sociedad tapatía que es jovial y avant-garde. Guadalajara es la cuna de los imaginarios nacionales con el mariachi, tequila, música ranchera, es una zona que aporta gran valor a la cultura mexicana, si juntamos esos elementos con la música tiene todo para que se consolide".

"Siempre me pregunté por qué no estaban aquí las compañías discográficas. No recuerdo jamás haber visto a una compañía importante aquí, en Monterrey y Ciudad de México había, pero aquí jamás. Nunca hubo nada que frenara a Guadalajara, pudo haber sido ese centro igual que Nashville en Estados Unidos. Quizá la FIMPRO puede ser el detonador de ese movimiento".

EL INFORMADOR / NORMA GUTIÉRREZ