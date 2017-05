Film Radar: Piratas del Caribe, la Venganza de Salazar

Un filme que remontará a la juventud de Jack Sparrow tras la terrible venganza que una entidad fantasmal desea ejercer sobre él años después

GUADALAJARA, JALISCO (27/MAY/2017).- Hace 14 años se dio a conocer al Capitán Jack Sparrow por primera vez. Ahora regresa con una aventura donde su única esperanza de salvación podría ser encontrar el Tridente de Poseidón.



Tras haber dirigido la emocionante aventura en altamar Kon-Tiki, los cineastas nórdicos Joachim Rønning y Espen Sandberg toman el timón de la franquicia Piratas del Caribe para dirigir la quinta entrega de la historia: La venganza de Salazar, un filme que remontará a la juventud de Jack Sparrow (Depp) tras la terrible venganza que una entidad fantasmal desea ejercer sobre él años después.



En esta flamante travesía “se nos han ocurrido nuevas ideas y nuevas perspectivas; las cosas son un poco más bizarras e, incluso, un poco más oscuras”, asegura Johnny Depp, quien añade: “Pero también hay cosas muy graciosas. Así que creo que [esta nueva secuela] tendrá el mismo elemento sorpresa que tuvo la primera”. Esta idea es redondeada por el mismísimo Capitán Salazar, némesis de Sparrow, interpretado por Javier Bardem, quien comenta que “los fans [de Piratas...] saben lo que están buscando y eso es lo que van a encontrar: diversión, entretenimiento, efectos visuales de la mejor calidad, y ver al Capitán Sparrow hacer lo que ya sabemos que sabe hacer muy bien”.



Filmada con un botín de 230 millones de dólares —aunque hay quien dice que el presupuesto en realidad podría rondar los 300 millones—, La venganza de Salazar debería tener como consigna revertir la tendencia a la baja de los filmes de Piratas del Caribe ante el público y la crítica, pues la percepción generalizada es que han venido de más a menos en términos de entretenimiento. De entrada, el elenco y la realización lucen prometedoras, así que hay que prepararse para abordar con buenas expectativas. Francamente se cree que el viaje será muy divertido a partir de este 26 de mayo en formato convencional, 3D, 4D y IMAX.



Piratas del Caribe: La venganza de Salazar

(Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell no Tales)

De Joachim Rønning y Espen Sandberg.

Con Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Thwaites, Orlando Bloom, Kaya Scodelario.

Estados Unidos, 2017.

OTROS ESTRENOS

BAJO LA ARENA

Emotiva e imperdible película danesa nominada al Oscar®, que relata la historia de un grupo de jóvenes que llega a una playa con la misión de desactivar las minas explosivas que están ocultas bajo la arena tras haber terminado la Segunda Guerra Mundial.

¡HUYE!

Después de convertirse en un exitazo taquillero en los Estados Unidos llega a salas nacionales este filme de horror y misterio sobre un joven de color que viaja para visitar a la familia caucásica de su novia, solo para descubrir horrores indescriptibles.

LA PROMESA

Drama romántico e histórico en el que un estudiante de medicina, un periodista estadounidense y una mujer sofisticada protagonizan un triángulo amoroso mientras el Imperio Otomano se desmorona a su alrededor.