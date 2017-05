Simplemente amor entre Diego y Amanda

Ofrecieron lo mejor de su repertorio a un público adulto contemporáneo en el Telmex

GUADALAJARA, JALISCO (27/MAY/2017).- La complicidad es un vínculo que entienden a la perfección Amanda Miguel y Diego Verdaguer, así lo dejaron en claro el viernes por la noche cuando pisaron el Auditorio Telmex en el marco de su gira "Siempre adelante", la pareja ofreció lo mejor de su repertorio a un público adulto contemporáneo donde los clásicos fueron el as bajo la manga.



El show comenzó a las 21:20 horas, siete músicos, cuatro bailarinas y tres coristas acompañaban a Amanda y Diego, quienes abrieron la velada con "Hagamos un trato", luego Diego cedió el turnó a Amanda quien ofreció "Como un títere", "A mí amiga" y "Las pequeñas cosas".



"Guadalajara, divinos como siempre y yo con tantas ganas de estar aquí. Las pequeñas cosas también son ustedes mis grandes amores, mi motor, mi familia, ustedes, el público que nos dice cosas hermosas, que nos recibe en el aeropuerto, que nos llenan de amor, gracias chicos, espero que lo pasen divino", fueron las primera palabras de la estrella argentina, para luego proseguir con "Dudas".



Otro momento romántico de la noche ocurrió cuando Diego y Amanda se volvieron a reunir para interpretar "Desierto". Verdaguer ahora tomó el escenario e hizo un viaje al pasado entre la década de los 70 y los 80, primero con el tema "El pasadiscos" y luego "La ladrona", "Corazón de papel" y "Siempre te amaré".



Con nuevo cambio de vestuario, Amanda regresó para ofrecer tres hits muy importantes de su carrera, "Castillos", "El gato y yo", "Mi buen corazón" y "Así no te amará jamás", una de las más coreadas de la velada.



El momento del mariachi llegó para recordar a Juan Gabriel a través de "Destino" y como era momento de recordar a los amigos, Diego habló de la amistad que lo unió a Joan Sebastian, un amor fraterno, recalcó, que trascendió al paso del tiempo. De hecho Joan fue el productor de su disco "Mexicano hasta las Pampas". Verdaguer complació a la audiencia con "Pídeme", "Quién de los dos será" y "Voy a conquistarte", además de "El cobarde" y "Que sufras más".



Las sorpresas continuaban cuando Amanda ofreció "Él me mintió", un éxito que ha traspasado generaciones y que ha sido cantado por muchas voces femeninas. Mientras Diego presentó "¿Y usted qué haría?"



Invitado de lujo



Por un momento el público pensó que el show estaba por terminar, pero Raúl di Blasio apareció en la tarima del Telmex para acompañar a Amanda y Diego en un repertorio especialmente dedicado al amor. Raúl celebró el matrimonio de los argentinos y toda la dedicación que le profesan a su relación. Los tres cantaron, Amanda y Raúl tocaron el piano, alguien les regaló una bandera del país sudamericano y se estrechaban lazos de camaradería que el público agradeció. "Simplemente amor" y "Volveré" fueron las canciones con las que cerró el concierto.



EL INFORMADOR / KIKE ESPARZA