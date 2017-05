'Casi humanos' y muy sexys

Dvicio se encuentra en los cuernos de la luna, su nuevo sencillo se ubica en el Top 10 de lo más escuchado en México

GUADALAJARA, JALISCO (27/MAY/2017).- El quinteto español Dvicio está de visita en México para promocionar su nuevo disco “Qué tienes tú” –el segundo en su carrera–. Dicho material también contiene un DVD sólo para nuestro país, el cual incluye un documental de su día a día, más cuatro temas grabados en vivo. Actualmente se escucha en radio “Casi humanos”, la cual se encuentra en el Top 10 de lo más escuchado en México en las estaciones de radio.

“Vamos poco a poco y día a día trabajando mucho, pero felices presentando este segundo álbum, grabado casi todo en México, pero también en Estados Unidos y España”, comparte Nacho en entrevista, quien junto con la banda adelantan que el 31 de mayo estarán en concierto en el Teatro Metropólitan y en San Luis Potosí, el 2 de junio… Claro que Guadalajara estará presente y esperan regresar con su show en los próximos meses. De hecho, harán gira por Estados Unidos y el 15 de julio irán a Bagkok en Tailandia para ofrecer de nuevo un concierto.

Comparten que su relación con México ha ido por un buen camino, tanto que de los tres años que tienen de conocer al país, los últimos dos han estado la mayor parte del tiempo aquí, confiesa Martín. Con relación a su primer disco y este nuevo, Nacho encuentra una evolución natural, primero querían encontrar su estilo y ahora que ya lo han hecho, buscan adecuarlo a la gama de emociones que ellos tienen como banda.

“La primera vez que fuimos a un estudio éramos novatos, lo que quisimos hacer fue encontrar nuestro sonido, hacia donde queríamos ir, pero este segundo disco –que hemos viajado mucho– tenemos muy claro lo que queremos y a dónde queremos llevarlo; se puede notar la diferencia entre uno y otro”.

Ser diferentes

Andrés sabe que ahora las sociedades son más consumistas y ellos como grupo buscan hacer música que no caduque, que quede para siempre en la memoria del público. “Estamos en una generación donde es una realidad que las canciones son de usar y tirar; hay muchos temas que uno los escucha tanto durante poco tiempo y parecen canciones descartables. Nuestra propuesta no ha sido así, no la vemos como algo de usar y tirar, pasa que queremos hacer que se convierta en algo con una conexión con la persona y que sea como el soundtrack de tu vida, como alguna canción de Maná que la escuchas hasta hoy y te sigue encantando, sabemos hacer eso y es donde nos sentimos cómodos”.

Por su parte, Martín y Missis reconocen que los sonidos urbanos son los que están de moda, pero para él eso hace la diferencia con Dvicio. “En esta generación tan urbana que hay, a lo que nosotros nos gusta es ser diferentes, es una ventaja, cuando alguien escuchas mucho algo parecido y sale algo diferente en la radio, le va a poner más atención”. Sin embargo, no descartan fusiones o incursionar en otros géneros, siempre y cuando a ellos les guste, pues no lo harían por obligación, o porque es una moda.

Las colaboraciones

En el álbum pasado habían hecho un dueto con Leslie Grace, ahora para este disco es Kany García quien los acompaña en el tema “Quédate”. Nacho y Andrés fueron quienes junto con ella compusieron el tema y quedaron muy satisfechos de los resultados, de hecho realizaron dos canciones. “Ella tiene una voz tan particular, le da un plus a la producción”, dice Luis, quien además es el encargado de estar en la producción de los conciertos de Dvicio, él es parte del equipo que realiza el concepto y la estructura de las luces, los visuales, todo lo técnico.

Dvicio deja claro su mensaje, no ser un grupo de poses, no hacer un tipo de música porque es la tendencia. “Intentamos transmitir naturalidad, ser como somos, queremos mandar un mensaje a quienes tienen un talento oculto para que salgan a la calle y luchen por ello, que cumplan sus sueños”.