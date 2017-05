Entierran a Chris Cornell en Los Ángeles

Familiares y amigos se despiden del músico, quien fue enterrado hoy en una ceremonia privada

LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS (26/MAY/2017).- Diversas celebridades y seguidores acompañaron el viernes a los dolientes del músico Chris Cornell para rendirle sus últimos respetos en el cementerio Hollywood Forever.

La música de su banda Soundgarden se escuchaba por un altavoz portátil a las puertas del lugar, donde alrededor de una docena de admiradores se habían congregado. Vehículos con chofer llegaron con los deudos del músico, incluidos su viuda y sus dos hijos menores, para el servicio privado. Adentro, filas de sillas blancas y arreglos florales se colocaron bajo un cielo nublado mientras "Like a Stone", de Audioslave, se escuchaba por unos altoparlantes.

Entre los asistentes estaban Lars Ulrich y James Hetfield de Metallica, así como Dave Navarro de Jane's Addiction.

El sitio de su descanso final sería abierto al público a las 3 p.m. (hora local), después del servicio privado.

Afuera del cementerio, Melody Andrade trajo a su hijo de 4 años, Jude, para rendir sus respetos a Cornell. Ambos llevaban camisetas en las que decía "Say Hello 2 Heaven", un tema que Cornell interpretó con la banda Temple of the Dog y cuyo título quiere decir “Saluda al Cielo”.

"Siento que esta muerte es tan grande como las de Elvis o John Lennon. Por eso tenía que traer a mi hijo", dijo Andrade. "Nunca habrá otro. Él es el Freddie Mercury de hoy. Necesitaba un cierre para esto".

El cementerio Hollywood Forever alberga los restos de numerosas estrellas, incluidas Jayne Mansfield, Douglas Fairbanks, Rodolfo Valentino y Cecil B. DeMille.

Cornell, de 52 años, fue declarado muerto el 18 de mayo tras haber sido encontrado inconsciente en su cuarto de hotel en Detroit tras un concierto de Soundgarden. La oficina del médico forense del condado de Wayne dijo que se ahorcó. Una autopsia completa y los resultados de una prueba de toxicología están pendientes. Su viuda, Vicky Cornell, ha dicho que el cantante pudo haber tomado una dosis mayor a la recetada de un medicamento contra la ansiedad.

Cornell fue uno de los líderes del movimiento grunge con la banda de Seattle Soundgarden. También tuvo éxito con otras agrupaciones y proyectos, incluyendo Audioslave y Temple of the Dog, así como tres discos de estudio como solista.

Le sobreviven su esposa y tres hijos.

Vicky Cornell escribió una carta abierta dirigida a su marido, publicada en Internet el miércoles por Billboard. En la misma, promete que luchará por él y que cuidará de sus hijos.

"La última década fue la mejor época de nuestras vidas y lamento, mi dulce amor, que no vi lo que te estaba pasando esa noche. Lamento que hayas estado solo, y yo sé que no fuiste tú, mi dulce Christopher. Tus hijos lo saben también, así que puedes descansar en paz”, escribió.