E! celebra dos décadas en la cultura pop latina

La señal se ha consolidado como un referente del entretenimiento en Latinoamérica

GUADALAJARA, JALISCO (26/MAY/2017).- Este mes de mayo E! -el líder de las alfombras Rojas en vivo- se prepara para ser el centro de las miradas con la celebración de su aniversario número 20. Dentro de su festejo tiene preparado un concurso en Latinoamérica donde invitará a la audiencia a participar para ser el ganador de un viaje a Los Ángeles y ser testigo de la alfombra roja de los Emmy Awards.



Además, la señal ha creado una programación especial, tanto en su plataforma lineal como digital, que permitirá a los televidentes recorrer los contenidos y momentos más emblemáticos de la cultura pop durante estas dos últimas décadas. Personajes icónicos como el presidente norteamericano Donald Trump, Johnny Depp, Las Kardashians y Enrique Iglesias entre muchos otros, serán los protagonistas de especiales que se emitirán mes a mes hasta finalizar el año.



E!, pionero en lanzar shows digitales para Latinoamérica con miles de seguidores en cada emisión, ha sido la casa de las grandes celebridades de Hollywood, así como de estrellas latinoamericanas quienes - a través de realities, docu-series, alfombras rojas en vivo, y programas de actualidad, moda y estilo de vida - han llevado a la audiencia lo mejor del entretenimiento.



A lo largo de estas dos décadas E! se ha consolidado como un referente del entretenimiento en Latinoamérica, no sólo porque se ha mantenido como uno de los favoritos de la audiencia, sino, porque lo ha hecho rompiendo esquemas, marcando tendencias en contenidos, y adaptando la personalidad de la marca a las nuevas tecnologías, sin perder su esencia.



Con más de 350 horas de producción original actualmente al año, presencia en más de 20 países, más de 61 millones de suscriptores entre Latinoamérica y Brasil, sólidas redes sociales con más de seis millones de seguidores, y una gran plataforma de TV everywhere, celebra estos 20 años de éxitos de E!



Dentro de los especiales preparados para la celebración de los 20 Años de E! se incluyen bloques especiales de "Historias Verdaderas", "Girl of the Playboy Mansion", el inolvidable "Dr. 90210", "Wild On" y todas las temporadas de "Keeping Up with The Kardashians". Se incluyen especiales de las producciones originales más destacadas de la región, incluyendo entrevistas con estrellas de la talla de Enrique Iglesias, Chino y Nacho, Maluma, y muchos más.



Y es que logros para celebrar hay de sobra: Golden Globes, premios Oscar, MET Gala, Grammy Awards, premios Emmy, SAG Awards, premios Fénix, entre muchos otros - incluyendo transmisiones simultáneas a través de redes sociales en la voz de celebridades y expertos en moda y estilo de vida latinoamericanos.



Desde el 2010, a través de sus plataformas digitales Eonlinelatino.com y Eonlinebrasil.com, y sus embajadas sociales en Facebook, Instagram y Twitter, E! se ha convertido en líder editorial en noticias de entretenimiento y espectáculos, y en punto de encuentro de los milenios de la región, con un total combinado de más de seis millones de seguidores.



Un promedio de más de 350 horas de programación original al año, de la mano de las figuras más talentosas y admiradas de la cultura pop latinoamericana, incluyendo: John Paul Ospina (Colombia), Daniela Kosán (Venezuela), Max Villegas (México), Gisele Hermeto (Brasil), Leandro Leunis (Argentina), Leticia Sahagún (México), Candela Ferro (Argentina), Dayana Mendoza (Venezuela), Alexandra Santos (Colombia), Gonzalo García Vicanco (México), Gianne Albertoni (Brasil), Diego Carmargo (Colombia), Renata Ruiz (Chile), Eduardo Videgaray (México), Patricia Zavala (Venezuela), Horacio Villalobos (México), y Carla Medina (México), entre muchos otros.