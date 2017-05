Vinylmanía: un rescate a la nostalgia sonora

El festival llega a Vía Libertad este 26 al 28 de mayo

GUADALAJARA, JALISCO (26/MAYO/17).- La industria del vinyl en Guadalajara cada vez es más fuerte y muestra de ello es la consolidación que tiene Vinylmanía, festival dedicado al formato del acetato que desde 2014 reúne a los melómanos y coleccionistas.

Andy Dábula, coordinador del encuentro que del 26 al 28 de mayo se instalará en Vía Libertad como sede principal, señala que el proyecto que comenzó como Vinyl Fest ahora suma esfuerzos junto al Festival Internacional de la Música (FIM) para ampliar la cartelera cultural y sonora de la ciudad a través de actividades gratuitas que contemplan la venta-compra de vinilos, acercamiento con los promotores del mercado, artistas que incursionan en este formato y exhibiciones de tornamesas y salas de realidad virtual, así como “Live Deejays”.

“Es un festival enfocado a rescatar, fortalecer y proyectar la cultura del vinilo. Es un evento abierto a todo público más allá que solo sean coleccionistas o melómanos, queremos generar ese reencuentro de la sociedad con ese formato musical que fue el esplendor y el mejor momento musical de la industria y la calidad musical”, explica Andy Dábula al señalar que actualmente los sellos discográficos y disqueras están reeditando álbumes clásicos de bandas de los años 70 y 80, principalmente.

“La gente está desempolvando sus vinilos dándoles el valor que realmente tienen como una pieza de arte, el vinilo es un formato que abarca diversas secciones, desde la música como tal hasta el arte de las tapas donde intervienen los artistas gráficos y plásticos como en su momento Andy Warhol hizo las de The Velvet Underground, había una unión muy fuerte de la escena plástica y la música, una buena portada podía significar también el éxito del grupo”.

Añade que la idea de concebir al vinilo como un arte-objeto ha sido de las principales razones del porque este formato se ha mantenido presente en la industria pese al declive incluso de la venta de CD y el MP3 ante la llegada de nuevas plataformas virtuales como Spotify.

“El resurgimiento del vinilo nos lleva al reencuentro con el objeto, al ritual de poner el vinyl y respetar el lado A y B, esa dualidad que los caracteriza y que planteaban los grupos. La industria está reconociendo que perdieron un gran terreno al trasladar lo análogo a lo digital, ahora se está retrocediendo en el tiempo”, expone Andy Dábula al señalar que desde 2012 el formato del vinilo ha incrementado hasta 25% en sus ventas anuales mundialmente.

“La gente está retomando la costumbre de escuchar música a modo de ritual y no con un playlist como Spotify que tiene una estadística de 15 segundos por canción, la gente no escucha una canción completa, todo el tiempo cambios y en el vinilo al bajar la aguja escuchas todo el disco completo, permites que la música se vuelque de manera natural como el músico la planteó”.

Unen pasionesAndy Dábula señala que si bien Guadalajara no era ajeno al mercado de los vinilos al contar con espacios de venta de reconocimiento como las tiendas del Centro Histórico como Submarino Amarillo y Roxy, el Tianguis Cultural, el Tianguis de Antigüedades “El trocadero” y “El Baratillo”, ahora se han sumado y surgido nuevas propuestas no solo para los coleccionistas habituales, sino para un público que no vivió el clímax del acetato hace 30 o 40 años.

“Logramos reunir a toda esta escena e incorporar a tiendas nuevas como Perla Records o Mr. CD que también ya tiene una sección de vinilos, se trata de unir diferentes visiones y generaciones sobre la comercialización de este formato, ese es el ecosistema de Vinylmanía”.

Agéndalo

Entre las actividades que Vinylmanía ofrecerá destacan exposición de DJ Cheto con 40 imágenes de portada que son sobrepuestas con fotografías de rostros que estará en Vía Libertad, así como la presencia del artista plástico Alejandro Martínez Zaragoza que interviene vinilos. Más información y horarios: Facebook: vinylmaniaguadalajara

EL INFORMADOR/ NORMA GUTIÉRREZ