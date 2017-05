Más de 20 MDD recauda la gala contra el SIDA de Cannes

Celebridades apoyan con su presencia el evento de la fundación amfAR

CANNES, FRANCIA (26/MAY/2017).- La vigésimo cuarta gala contra el SIDA que la fundación amfAR celebra cada año al margen del festival de Cannes consiguió recaudar anoche más de 20 millones de dólares (unos 17.8 millones de euros).

Actores y cantantes como Will Smith, Leonardo DiCaprio, Jessica Chastain, Dustin Hoffman, Nicole Kidman, Diana Ross, Uma Thurman, Nicki Minaj o Eva Longoria apoyaron con su presencia un evento organizado en el exclusivo Hotel de Cap-Eden-Roc de la localidad vecina de Antibes.

Tampoco se lo perdieron otros como David Beckham, Adrien Brody, Christoph Waltz, Tobey Maguire, Jean Paul Gaultier, Irina Shayk o Bella Hadid, llegados especialmente para la ocasión o habituales ya de la alfombra roja de esta edición del certamen cinematográfico.

Kidman y Hoffman, según informaron hoy los organizadores, inauguraron una velada en la que agradecieron a los invitados dar notoriedad a la lucha contra el sida y recordaron al mundo "que hay que acabar con una epidemia que ya se ha cobrado más de 35 millones de vidas".

La subasta de objetos o experiencia fue su particular grano de arena en ese combate, en el que Beckham ofreció al mejor postor y diez amigos jugar con él un partido de futbol, o Smith y Chastain pusieron en venta diez fotografías de iconos de Hollywood como Rita Hayworth, Bette Davis, Joan Crawford o Katharine Hepburn.

La antigua redactora jefe de la revista Vogue París recaudó además más de tres millones de dólares (2,6 millones de euros) con creaciones de diseñadores como Alexander McQueen, Balmain, Chanel, Dior, Elie Saab, Fendi, Giambattista Valli, Givenchy, Gucci, Lanvin, Marc Jacobs o Louis Vuitton.

Un viaje de cinco días con el explorador Johan Ernst Nilson para conocer al Dalai Lama en el Himalaya o una estancia de siete noches para 60 personas en el resort Finolhu de las Maldivas fueron otras de las ofertas.

Diana Ross, según la nota, puso a toda la sala a bailar con clásicos como "Ain't No Mountain High Enough" o "I Will Survive", Rita Ora presentó "Your Song", el primer single de su próximo álbum, todavía sin título, y Nicki Minaj se unió a la fiesta con "Swalla" y "Truffle Butter."

La gala es una de las más cotizadas del festival y sus organizadores recordaron hoy que desde su debut en 1993 ha ayudado a recaudar para la fundación junto con otros de sus eventos más de 200 millones de dólares (unos 178.2 millones de euros).