Amanda Miguel y diego Verdaguer están un paso 'Siempre adelante'

Se presentan esta noche con lo mejor de su repertorio; los acompañará Raúl Di Blasio

GUADALAJARA, JALISCO (26/MAY/2017).- Mostrarse tal como son, al menos en su repertorio musical, es lo que promete el concierto de esta noche en el Auditorio Telmex donde Amanda Miguel y Diego Verdaguer transportarán a sus fans hacia la época dorada de esta pareja.

En entrevista con este medio Diego Verdaguer habla sobre lo que esta velada verán los tapatíos en un concierto que lleva por nombre “Siempre adelante”, dentro de una gala (“Gala para mamá) especial en el mes que celebra especialmente a las madres.

“Tenemos como invitado especial al gran maestro Raúl Di Blasio que es un hombre que admiro muchísimo como pianista, lo conozco desde hace algunos años —nos conocimos en Miami en los años ochenta— hemos compartido en diferentes ocasiones con amigos en común, y en esta oportunidad vamos a tener el privilegio de tenerlo invitado en el escenario y va a haber una sorpresa (no les diré cuándo ni cómo) en el escenario y él (Di Blasio) junto con Amanda y yo vamos a ser los protagonistas de dicha sorpresa”.

Las canciones que interpretarán Amanda y Diego serán temas ya conocidos, por lo que se espera que suenen “Él me mintió”, “La ladrona”, “Volveré” y “Mi buen corazón”. Al respecto, Verdaguer explica cómo será la dinámica: “Toda la velada es Amanda y yo, cada uno cantando sus más grandes éxitos, porque no vamos a estrenar canciones, no voy a cantar ‘Gluten Free’, que es la última canción que lancé a finales del año pasado. Ninguna canción de las nuevas del álbum de Amanda “80-15” tampoco; hemos decidido que esta presentación sea con los más grandes éxitos de Amanda y los más grandes éxitos de Diego, en un compendio de canciones que van a ser una tras otra, una locura para la gente, porque no hay canción que esté en el concierto que Amanda no haya tenido en el top y que el público no conozca. Todas las van a conocer”.

Por lo pronto, Verdaguer explica que la gira no va a terminar ahora, sino hasta el año que viene. “Todavía este año nos queda, con este nuevo concepto ‘Siempre adelante', conciertos en México, luego en Julio vamos a California y Nevada, con seis conciertos por allá, después volvemos por México seguido de Colombia, para volver de nuevo en noviembre a Estados Unidos durante tres semanas en Illinois, en Texas. Así que a finales de noviembre terminamos la gira por este año. Antes, también pasaremos por Centroamérica, vamos a Argentina a principios de octubre. El año que viene se está planeando algo más grande, vamos a ver”.

ASISTE

“Siempre Adelante” con Amanda Miguel & Diego Verdaguer/ Hoy, Auditorio Telmex/ 21:00 h/ Boletos en taquillas y Ticketmaster desde 250 a mil 400 pesos.