Juanes presenta su álbum visual ‘Mis planes son amarte’ en Cannes

Realizó una película de 50 minutos en la que él interpreta a un músico que va en busca de un antiguo amor

CANNES, FRANCIA (25/MAY/2017).- "Mis planes son amarte", el nuevo álbum de Juanes, tiene 12 canciones que hablan de la vida cotidiana como el amor, el desamor, el optimismo y la esperanza. Y, para presentarlo, el cantante decidió ir un poco más allá a nivel creativo realizando una película de 50 minutos en la que él interpreta a un músico que va en busca de un antiguo amor.

A lo largo del mediometraje Juanes va interpretando las nuevas canciones acordes con la historia y en forma de videoclip. El lugar para estrenarlo no podía ser otro más que la Riviera francesa en una casa llamada "Chateau Savant" ubicada en las colinas más exclusivas de Cannes.

De su motivación para hacer un proyecto visual como éste, la estrella explicó a El Universal:

"Viene todo de la música porque cuando terminamos las canciones estábamos tan motivados con el proyecto que eso nos llevó a seguir más adelante, meternos en la película y hacerla. Llamamos a Cacho López, un director puertorriqueño que es gran amigo nuestro y ahí empezó toda la historia de cómo podríamos hacer este personaje".

El cine siempre ha estado en la vida de Juanes, de hecho su padre tenía una cámara de 16 mm con la que él filmaba y actuaba.

"Es algo que siempre me ha encantado lo que pasa es que la música obviamente siempre ocupó el cien por ciento de mi tiempo y de mis cosas pero me encanta ver películas, digamos que la parte de la actuación la vivo ahora como algo que podría hacer más adelante", contó el músico que aseguró que si llega el proyecto adecuado no dudará en lanzarse a un set y probar sus dotes histriónicas.

"Sí, sería algo que me encantaría hacer e intentar también pero no ha llegado el momento ni la oportunidad todavía".

Uno de los temas muy presentes en "Mis planes son amarte" es el optimismo. "Me niego rotundamente a ser negativo porque cuando ves en las noticias lo que está pasando en el mundo es todo tan difícil que pienso que hay que ser optimista incluso en la adversidad. Veía cómo la gente de Manchester, a pesar de lo que había pasado estaban unidos como ciudad y diciendo, 'ok, esto no puede acabar con nosotros'. Yo creo que esa es la actitud correcta. El mundo está muy duro pero tenemos que tener una mentalidad positiva para seguir adelante porque de lo contrario podemos terminar todos viviendo una depresión constante y pienso que la vida no debe de ser así", explicó el músico.

Gran parte del proyecto audiovisual fue grabado en México:

"No sólo grabamos en México sino que la mayoría del equipo eran mexicanos: los técnicos que hacían la luz, la producción, el maquillaje, etc. Todos eran de ahí. Cuando estábamos haciendo la historia del personaje era la historia de esta persona que está entre el espacio, los planetas, la ciencia, la tecnología y la parte ancestral, indígena y terrenal. Así que cuando hablamos de la parte indígena México inmediatamente nos saltó a la mente por las ruinas que hay, teníamos mucho entusiasmo de ir a grabar a Tajín y ahí nos conectamos con México y obviamente también está presente Colombia por ser mi lugar".

Este proyecto fue algo totalmente nuevo en la carrera del artista que aseguró que aunque la parte musical siempre es un reto, en este caso la parte visual fue un gran aprendizaje.

"Lo más difícil fue poder actuar, porque es algo que no había hecho y después conseguir los fondos para poder filmar toda la película, la producción, etcétera, era un terreno totalmente nuevo para nosotros que venimos de la música. Al igual que presentarlo de esta manera porque hoy en día ya no se presentan los discos, entones digamos que íbamos a contracorriente en todos los aspectos, pero a mí me queda la satisfacción y me siento muy orgulloso de que esto quedará para siempre en el internet".