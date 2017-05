Honran a víctimas de Manchester con canción de Oasis

Ciudadanos entonaron 'Don't Look Back in Anger' en la plaza de la ciudad

GUADALAJARA, JALISCO (25/MAY/2017).- Durante un homenaje a las víctimas del ataque de Manchester celebrado esta mañana en la plaza St. Anne, sorprendió que el público se unió para cantar una canción de la banda británica Oasis.

Después de un minuto de silencio, una mujer comenzó a cantar 'Don't Look Back in Anger' (No mires atrás con ira), a la que se le unieron muchos asistentes.

El momento fue captado por Josh Halliday, corresponsal de The Guardian en la ciudad, cuyo video en Twitter se ha compartido más de 22 mil veces.

Goosebumps! The amazing moment Manchester crowd joins in with woman singing Oasis - Don't Look Back in Anger after minutes silence pic.twitter.com/Cw4mOq8yde — Josh Halliday (@JoshHalliday) 25 de mayo de 2017

Halliday después habló con la mujer que inició la canción. "Amo Manchester y Oasis es parte de mi infancia. La canción va justo de eso. No podemos quedarnos mirando atrás a lo que pasó. Tenemos que mirar al futuro. Vamos a unirnos, porque eso es lo que Manchester hace", expresó.

El tributo con la emotiva canción hecho a las 22 víctimas mortales y 59 heridos que dejó la explosión del lunes ha sido compartido cientos de veces en redes sociales.

EL INFORMADOR / MARÍA JOSÉ VILLANUEVA