Detienen a paloma que transportaba droga en Kuwait

Chayanne canta junto a Wisin

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (24/MAY/2017).- El puertorriqueño Chayanne se sube al tren de la música urbana de la mano de su compatriota Wisin con su nuevo tema, ''Qué me has hecho'', y aseguraque no es más que la evolución natural de su estilo de pop romántico y bailable. EFE