Netflix no grabará segunda temporada de 'The Get Down'

Se trata de una decisión insólita de la plataforma de 'streaming'

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (25/MAY/2017).- La plataforma audiovisual Netflix no grabará una segunda temporada de la serie musical "The Get Down", dirigida por el australiano Baz Luhrmann, según anunció el portal especializado estadounidense Deadline.

La decisión se ha tomado después de la emisión de los seis capítulos que componen la segunda parte de la primera temporada de esta serie ambientada en el barrio neoyorquino del Bronx a finales de las década de los setenta, precisó el portal.

Se trata de una decisión insólita, dado que la plataforma audiovisual suele grabar segundas temporadas de casi todas sus series, añadieron las fuentes.

The Get Down ha sido la primera serie realizada por Luhrmann, el director de películas como Moulin Rouge o Australia, quien en su cuenta de Facebook lamenta la cancelación y reconoce que no puede mantener la exclusividad que le piden Netflix y Sony para dedicarse a este proyecto.

Luhrmann explica en su mensaje a los de seguidores de esta producción que se ha sentido "privilegiado" por trabajar con un elenco de actores "de enorme talento" que participaban en la producción.

La acción de este drama ambientado en el mundo del "hip-hop" transcurre en Nueva York, en 1977, indica el portal Netflix.

"Los jóvenes del (barrio neoyorquino de) South Bronx, llenos de ilusión y talento, persiguen sus sueños y ritmos vertiginosos para transformar la historia de la música", conforme a la descripción que hace el portal audiovisual del programa.