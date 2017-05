Armando Manzanero canta para apoyar a pacientes de leucemia

El cantante llevó sus canciones y su humor a la Fundación Comparte Vida, A. C

CIUDAD DE MÉXICO (24/MAY/2017).- Esta vez, Armando Manzanero llevó sus canciones y su humor a una asociación sin fines de lucro, la Fundación Comparte Vida, A. C. que apoya a pacientes con leucemia y otras enfermedades de la sangre.

El nacido en Mérida llegó sonriendo y contando pasajes de su vida en los que nunca faltan giros chuscos que hacen reír al público. Algo común en todas ellas es que o están dedicadas a las mujeres que ha conocido a lo largo de su vida, o a sus padres.

Así, inició la velada cantando Adoro, luego Somos novios, y a propósito del clima que ha vivido el país estos días, dio voz a Esta tarde vi llover y, ya entrados todos en los coros, Manzanero invitó a todos a cantar juntos "Yo no sé cuánto me quieres/ Sí me extrañas o me engañas/ sólo sé que vi llover/ vi gente correr/ Y no estabas tú".

Al final de la canción entonó un pequeño agregado: "Ya va a empezar a llover, ya ven lo qué pasó ayer, no hubiéramos podido llegar hoy ...".

Recordó más tarde aquella época en los 60, cuando llevaba a una mujer que cantaba con él a su casa y siempre, en uno de los altos, detenía su coche para comprarle un ramo de flores de 10 pesos, hasta que ella se fue a trabajar otro lugar, él dejó de comprar flores y el señor que las vendía le preguntó por la mujer. Ahí nació Aquel Señor.

Algunas otras anécdotas, como la de los conflictos de sus padres por la fiesta en la que vivía su papá, ya se han escuchando en otros conciertos, pero unas resultan completamente nuevas a los oídos de los asistentes, como la del origen de su sangre europea.

"Cuenta la leyenda que cuando los franciscanos llegaron a Mérida, mis paisanos los estaban esperando y se los comieron".

Más tarde, invitó al escenario a la cantante Arantxa, con quien cantó Nada personal y Dime, canción que fuera tema oficial de Mirada de Mujer. Arantxa recordó también una anécdota junto a Manzanero: cuando él le llamó para pedirle que cantaran juntos ese tema y ella no lo podía creer.

Ambos se despidieron con No, y posteriormente revelaron unas fotografías en donde aparecen ambos cantantes. También invitaron a formar parte de causas cómo está, cuyo único fin es salvar vidas.