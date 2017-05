Usuarios opinan sobre el futuro del ‘Chilaquil’

Una colaboradora de 'Pasitos Victoria' señala que el perrito ha pasado varios años en busca de un hogar

GUADALAJARA, JALISCO (24/MAY/2017).- Luego de que se conociera la verdadera historia del perrito conocido como "Chilaquil", usuarios de las redes sociales siguen envueltos en controversia sobre lo que debería deparar su futuro.

Aunque su fama inició en México, resulta que no vive en el país y el nombre con el que todos lo conocen no es el verdadero. En realidad se llama "Murci" y vive en las calles de Victoria, Chile; Pamela Reuse, colaboradora de la agrupación 'Patitas Victoria' que ayuda a perros sin hogar, contó la verdadera historia del famoso "Chilaquil" a medios internacionales y dijo que ha pasado varios años en busca de un hogar para él.

De acuerdo con publicaciones de la página de Facebook de la rescatista, a partir de que se conoció la historia del perrito los mensajes de personas interesadas en adoptarlo no han parado de llegar, al punto de resultarle difícil responderlos todos. Al parecer tanto mexicanos como chilenos han demostrado su interés en darle un hogar, pero Reuse no ha comentado nada al respecto.

A pesar de que no hay una postura de la rescatista, los usuarios de las redes sociales mantienen sus propias discusiones dentro de las publicaciones pues no dudan en expresar su opinión sobre lo que creen mejor para el futuro del protagonista de tantos memes.

Algunos se muestran preocupados de que cuando pase su fama pueda ser abandonado de nueva cuenta y creen que no debería permitirse su adopción, aunque esto no ha hecho que las solicitudes cesen. Otros proponen sacar provecho de la fama de "Chilaquil" para obtener recursos para el albergue y otros animales en la misma situación que él, incluso hay quienes se han ofrecido a elaborar mercancía que pueda venderse para ayuda del refugio, pero no todos están de acuerdo con la idea y han calificado de oportunistas a los que lo proponen.