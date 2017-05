Kike Jiménez, a su propio ritmo

El tapatío regresa para ofrecer un íntimo concierto y estrenar lo más reciente 'Al final'

GUADALAJARA, JALISCO (24/MAYO/17).- Adaptarse a las tendencias globales de la música es lo que hace Kike Jiménez, cantante tapatío que, tras su participación en la cuarta temporada de La Voz México, sigue consolidando su carrera con nuevas canciones que revelan nuevas facetas de su talento.

Ahora arropado por su más reciente tema "Te esperaba", el también cantautor tapatío que perteneció al equipo de Laura Pausini, destaca que aventurarse a la producción de un disco completo es una opción que ahora no está en sus planes, pues de momento se enfoca en posicionar tranquilamente el material que progresivamente va creando y no presionarse con una docena de canciones.

Bajo esta idea es como Kike Jiménez retorna a Guadalajara para ofrecer un íntimo concierto en el que dará muestra del potencial que "Te esperaba" y estrenar lo más reciente "Al final" tienen como propuesta en la escena juvenil de la industria musical de México. La cita es el jueves 25 de mayo en el bar Leyendas del Rock.

"La idea es avanzando en cada sencillo con la idea de respetar a la industria como está funcionando actualmente, los grandes artistas también están apostando por sencillos hasta que logran sacar el disco completo", explica Kike Jiménez al detallar que las nuevas canciones en conjunto proponen una variedad y equilibro de ritmos.

"Quiero una producción con varios matices de mi persona, de vivencias, ritmos", añade el cantante tapatío al confesar que la idea de pausar la producción de un disco completo por sencillo es un método que nunca imaginó al figurarse como artista, sin embargo, es una tendencia a la que se adaptado perfectamente para que cada canción disfrute de un espacio y promoción exclusivo.

"Como todo artista te mueres de ganas de tener tu disco de volada, que salga a la venta y darle toda la promoción, pero la industria me ha sorprendido de una manera muy positiva en este sentido, porque con una sola canción puedes lograr el mismo impacto con un lanzamiento en redes sociales, la gente siempre está esperando cosas nuevas y ahora así es como se mueve la música".

Aunque su participación en el musical "Rent" también está por concluir luego de que la producción en la que interpretó a "Roger" concluya temporada, Kike Jiménez revela que de momento no existe otra propuesta teatral inmediata para no alejarse de las tarimas, descanso que aprovechará para impulsar por completo su nueva canción "Al final".

"La experiencia que me deja Rent es muy positiva en lo emocional y profesional, es un parteaguas en mi carrera, encontré muchas partes de mí que no conocía y las quiero reflejar ahora en mi música. Ahora me apartaré de los musicales, tuve la propuesta de integrarme a 'Hoy no me puedo levantar', pero el teatro te consume mucho tiempo, prefiero enfocarme en mi proyecto, ya llegaré otro proyecto con el que pueda alternar".

Agéndalo

Kike Jiménez en concierto este jueves 25 de mayo a las 21:30 horas en Leyendas del Rock, ubicado en Avenida Américas 161, casi esquina Avenida México. Boletos y reservaciones a los teléfonos: 3616-1160 // 044 (33) 1046-8958

EL INFORMADOR / NORMA GUTIÉRREZ